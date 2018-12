Tremendo escrache de un hombre a su hija porque repitió de año

Sí, es de la edad media. Un padre escrachó a su hija adolescente en Facebook porque la chica repitió de año en el colegio secundario al que asiste, en Colombia.

El hombre atacó a su hija con frases hirientes. La joven se tapaba la cara. El padre subió el video a las redes sociales.

El hecho ocurrió en Girón, Santander, Colombia. Según la historia, la joven Nicole Yurestsi perdió su año escolar por segunda vez. Y el padre, enojado, no sólo le hizo lavar la ropa, sino que le preguntó si quería "ser ama de casa y depender de otro hombre".

“¿Usted quiere ser ama de casa, verdad? ¿No quiere ser nadie en la vida? ¿No se quiere preparar, verdad? No estoy minimizando ni insultando a ninguna mujer que es ama de casa. Pero muchas de ellas lo son porque la vida no les dio la oportunidad, pero ella las tiene y las desaprovecha. Entonces le va a lavar la ropa a un hombre que la mantiene y me la va a lavar a mano”, dice el hombre en el video.

Después tomó a la chica del brazo y la llevó al patio de la casa. “Listo, venga, mi amor hermosa. Bien lavadita, la voy a revisar prenda por prenda. Y esto continúa”, marcó.

