El "sitio secreto" que encontraron en el Monumental que vincularía a la barra brava con la dirigencia

El allanamiento en el Monumental encontró un sector en el que se imprimían entradas duplicadas y la Justicia lo investiga como una posible prueba que vincula a la barra brava de River con la dirigencia.

"El lunes se hizo el allanamiento en el estadio de River y en el lugar donde se imprimen las entradas, había una habitación que no tenía identificación en la puerta. El fiscal pidió que la abrieran y, luego de una cierta resistencia, se encontraron con una computadora y dos impresoras de entradas, lo que no quiere decir que sean ilegales, si no duplicadas", explicó Luis Cevasco, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

Según describió Cevasco, "la impresión de más entradas puede tener que ver con evadir la responsabilidad del club, o con un exceso de concurrentes, porque la cantidad de entradas que se emiten de forma legal tiene que ver con la capacidad del estadio".

"Uno de los motivos por los que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) había clausurado el estadio Monumental fue por exceso de concurrencia. Es decir, hay una serie de cuestiones que vinculan a la dirigencia no solamente con la barra brava, sino con esta irregularidad", argumentó.

El allanamiento realizado en el Monumental por personal policial allanó este lunes a la tarde en el marco de la investigación por la reventa de entradas para la final ante Boca.

La Justicia busca pruebas que permitan cerrar el camino de los tickets encontrados el viernes pasado en una serie de operativos relacionada con la barra brava que terminó con 300 entradas y siete millones de pesos secuestrados.

Fuente: El Destape