¡Tremendo! El exigente entrenamiento de Mónica Farro

Mónica Farro es una de las mujeres más lindas que parece ser una argentina más aunque nació en Uruguay en 1976.

Alejada del país donde trabajó muchos años, la vedette volvió a su lugar de origen. En las últimas horas, compartió un tremendo video donde se la ve entrenando de una manera fuerte.

Recordemos que la famosa fue durísima contra las personas que la tildaron de travesti, grasa y operada.

“Hoy por primera vez me tomé el tiempo de leer los mensajes más de lo común y contestar algunos. La verdad, sorprendida con el nivel de agresión y falta de respeto sobre todo de mujeres, GRASA, OPERADA,TRAVESTI algunas de las palabras que por suerte no me afectan porque soy muy segura de mí misma”, comenzó la vedette uruguaya a decir lo que pensaba en su cuenta de Instagram.

“Yo me pregunto si alguien no te banca o no le gusta tu vida o como sos por qué se molesta en escribirte un mensaje o seguirte o prestarle atención a tus fotos. Después están los hombres que quieren denigrarte como ser humano ya ni como mujer jajaja(me hacen reír). Yo pienso, ¿tendrán una vida pobre? ¿Serán inseguros/as? ¿Qué quieren demostrar rebajando a alguien o insultando por una red social?”, continuó Farro, la artista de 42 años.

“Realmente me da mucha pena esa gente. Yo soy así, amo ser así, me quiero, me cuido, me mimo, jamás necesitaría rebajar a una mina porque sí, o a un tipo. Los que comentan cosas malas, mírense al espejo y pregúntense si son felices, que lo dudo. Besitos, bendiciones y luz para ustedes”, concluyó la vedette que volvió a ser noticia por los comentarios de las personas contra ella.

El Vídeo: