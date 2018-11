Mariana y Mónica son las #VecinasDestacadas de la semana gracias a su increíble huerta orgánica

Cabe recordar que todos los vecinos que quieran participar y contar sus acciones sustentables lo pueden hacer todos los días vía Facebook o Instagram en el perfil del idsrafaela o vía mail a [email protected] Con esta acción, se busca contagiar el espíritu verde entre vecinos y promover estilos de vida comprometidos con su entorno.

El origen de la idea

Mariana trabaja en el Instituto Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es Comunicadora social, docente y consultora en temas vinculados con Comunicación Estratégica.

Desde hace más de 8 años tiene huerta y jardín en su hogar. "En septiembre del 2010 se me vino la idea en la cabeza de armar en el patio de mi casa una huerta orgánica, así que la hice con ayuda de algunos compañeros del INTA y el ProHuerta", explica.

"Teníamos una pileta de fibra de vidrio que, además de tener problemas, la usábamos poco y no era una prioridad en casa. Entonces, se me ocurrió sacarla y, en su lugar, hacer la huerta. Ricardo Ledesma, técnico de Pro Huerta, me ayudó y armó un plan para organizarla", recuerda.

Mariana vive junto a su hijo Pedro, que actualmente está finalizando su último año de primaria. "Cuando la hice, Pedro estaba en el jardín. Fue muy lindo porque la primera visita que tuve fue la de sus compañeritos. Vinieron todos a casa", cuenta anecdóticamente.



La biodiversidad de su huerta

Mariana cuenta que Mónica, jardinera y huertera amiga, la ayuda a tenerla cuidada y siempre linda: "Ella viene una vez por semana a acondicionarla y darle mucho amor".

En su huerta, Mariana tiene una cantidad muy numerosa de especies, lo que la convierte en un espacio muy atractivo, diverso, lleno de colores y aromas. "Tenemos, para la temporada de verano, acelga, remolacha, repollo, puerro, perejil, rabanito, zanahorias y aromáticas como romero, tomillo, menta, lavanda, cedrón, entre otros", enumera la vecina. Esta completa variedad de plantas, atrae a su patio continuamente colibríes y mariposas.

Mariana, además de describir su huerta, dice: "La biodiversidad de plantas hace que no tengamos que usar plaguicidas. Las asociaciones entre especies vegetales permite el equilibrio y la convierte en orgánica. Además, hacemos compost y lo mezclamos con agua de lluvia para mejorar el suelo. Lo elaboramos con los residuos de la cocina, ramitas y hojas que caen de los árboles".

Los beneficios de producir vegetales en casa

Mariana también explica que, desde que tiene la huerta en su casa, produce casi todas las verduras que consume: "casi no voy a la verdulería, nos acostumbramos a comer lo de estación. Sólo voy para comprar papas y alguna otra fruta", cuenta. Además agrega contenta: "Lo que tiene la huerta de lindísimo es que nos permite comer otras partes de las plantas como las hojas del rabanito y la remolacha, en ensaladas o tartas. La huerta hace que comas más saludable y puedas aprovechar las verduras en otros estadíos que en la verdulería sería imposible".

Guardar las semillas año tras año

Además de la huerta, las vecinas juntan las semillas para el siguiente año. "Mantenemos las plantas un tiempo florecidas, cortamos las flores, las dejamos secar, sacamos sus semillas, y las guardamos. Esto nos permite tener siempre semillas para el año siguiente. Muchas veces, cuando hay especies raras me gusta intercambiarlas entre vecinos y amigos o comprarlas en lugares como Ferias orgánicas. Por ejemplo, el otro día que fui a Feria desde el Origen y pude comprar algunas tomates y plantas que no tenía", explica.