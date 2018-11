El BCRA analizará si disminuye el piso de la tasa de interés

El mercado del dólar cerró estable la semana, pese al arranque alcista que había tenido en los primeros días. También la tasa de interés que el Banco Central paga por las Leliq que coloca entre las entidades financieras bajó a su menor nivel desde que se puso en marcha el programa de emisión cero. La autoridad monetaria, que encabeza Guido Sandleris, celebra la calma financiera de los primeros 15 días de noviembre y, en ese marco, podría revisar el mes próximo el piso del 60 por ciento que fijó para los rendimientos de referencia. Para completar el entusiasmo, el mercado accionario subió 2,09 por ciento ayer.

El dato preocupante viene de las reservas internacionales, que ayer bajaron u$s 500 millones, profundizando una tendencia que marcó toda la semana. Desde el martes, la sangría fue de u$s 798 millones.

El dólar cerró ayer a $ 37,07 para la venta minorista en Rosario. En el mercado mayorista bajó a $ 35,93.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 760,6 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros del MAE.

Por su parte, el BCRA adjudicó Leliq por $132.266 millones a una tasa promedio de 62,20 por ciento. En la primera quincena de noviembre la tasa de interés promedio de ese instrumento especulativo profundizó su tendencia decreciente, ubicándose 5,55 puntos porcentuales más abajo que a fin de octubre y 11 puntos respecto al máximo.

El organismo que dirigen Sandleris informó que en la primera quincena de noviembre la base monetaria sumó $ 1.230 millones, lo que implica $ 28.000 millones menos respecto de igual período de 2017. De esta forma avanza en los resultados del programa monetario establecido desde el 1º de octubre.

El BCRA recordó que a partir de octubre estableció "un estricto control de agregados monetarios, comprometiéndose a no aumentar el nivel de la base monetaria (BM), respecto al promedio mensual de septiembre, hasta junio de 2019".

La autoridad monetaria analizará en la primera semana de diciembre bajar a menos del 60 por ciento la tasa que paga por las Letras del Liquidez (Leliq).

Así lo informaron fuentes de la entidad monetaria. Explicaron que el compromiso de mantener la tasa mínima del 60 por ciento era hasta diciembre. Si pasan dos meses consecutivos de perspectivas de bajas de inflación, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), podría corregirse ese piso.

El Ministerio de Hacienda aporta lo suyo al aceitar la bicicleta. Anunció la licitación de dos nuevas letras del Tesoro, que incluye, como novedad, una letra en pesos ajustada por CER. Así "se podrá dotar al mercado argentino de una opción de inversión con un componente vinculado a la inflación", dijo la cartera que conduce Nicolás Dujovne.

Con esta alquimia, la estrella financiera del gobierno amaga con cambiar. En el mercado accionario, el índice Merval cerró ayer con una suba de 2,09 por ciento y acumuló ganancias del 4 por ciento en los últimos días. De un total negociado de $648 millones, entre Grupo Financiero Galicia, que ganó 2,45 por ciento, y el Grupo Supervielle, que avanzó 3,87 por ciento, negociaron el 40 por ciento del volumen total.

En cambio, los bonos en dólares cayeron 25 centavos en promedio, "pero el saldo semanal arroja una pérdida de 2,50 por ciento acumulado en el tramo mediano/largo", indicaron desde Grupo SBS.

Tampoco las reservas internacionales evolucionan favorablemente. Ayer cerraron en u$s 52.197 millones, disminuyendo u$s 500 millones respecto del día anterior. Según los informes diarios de la entidad, ya se habían ido 65 millones de dólares el martes, u$s 95 millones el miércoles y u$s 138 millones del jueves.

Fuente: La Capital