Alfredo Casero fue muy crítico con Mauricio Macri

Alfredo Casero siempre apoyó fervientemente al gobierno de Mauricio Macri, y luego de su analogía del flan, terminó siendo el abanderado de la marcha contra Cristina Férnández de Kirchner del 21A.

Pero invitado al programa Terapia de Noticias en el canal LN+, el actor fue muy crítico de la actual gestión. “Al gobierno no le importa tres carajos la gente, lo que dice la gente, lo que piensa la gente y te puede pasar que te ponen una pistola en la cabeza y no le importa tres carajos. Nosotros no votamos para eso“, expresó de manera enérgica y agregó: “Que haya aparecido el Presidente comiendo flan y que todos griten queremos flan significa que no entendieron absolutamente nada. No entendieron ni siquiera la parábola, que es trágica, no es graciosa“.

“Tenemos un gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, que nos ha abandonado a todos los que pusimos el pecho porque se piensan que por ser PRO ganaron y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue terrible, un choreo absoluto durante años”, sostuvo Casero con vehemencia.

Sus críticas no terminaron ahí. “El Gobierno se caga en la gente que votó por ellos, no les importa nada, lo único que quieren es hacer la plancha hasta las elecciones. Y en las elecciones van a tener que agarrarse el culo porque por esperar y quedarse tranquilos y hablar del flan en vez de poner las barbas en remojo, dejan que todo suceda y la gente la está pasando cada vez peor“, expresó, aunque para terminar dejó una frase que no lo aleja totalmente de Cambiemos. “Jamás voy a sentarme en la mesa del otro. Yo no me doy vuelta“.

Fuente: Aire de santa fe