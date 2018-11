Luis Castellano participó del acto de los 30 años del Colegio de Abogados

En la mañana de hoy, el Intendente Luis Castellano participó de la celebración de los 30 años del Colegio de Abogados de Rafaela.

Se trata de un hito muy importante no solamente para la entidad sino para toda la ciudad porque el Colegio ocupa un rol activo y relevante en el entramado institucional de la comunidad.

Los aniversarios son mucho más que un motivo de celebración, son momentos propicios para detener la mirada, revalorizar lo hecho y lo aprendido, renovar los compromisos y proyectar ideas; fijar metas y avizorar nuevos horizontes.

En el acontecimiento estuvieron presentes, además del Intendente Luis Castellano, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, el presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Enrique Soffietti, el senador provincial Alcides Calvo, concejales, diputados, abogados, camaristas, jueces, fiscales, ex presidentes del Colegio y representantes de diferentes entidades de la ciudad, entre otros.

Refiriéndose a la celebración, Luis Castellano expresó que se hizo presente “acompañando al Colegio de Abogados y sus autoridades. Ayudando a conmemorar estos 30 años de mucha gente que trabajó para defender la profesión, acompañar a los profesionales de la abogacía y constituir esta institucionalidad de la ciudad”.

El intendente aludió a la situación por la que atraviesa la ciudad en materia de inseguridad diciendo que: “me parece que estamos trabajando muy seriamente en lo que nos corresponde y lo que podemos hacer como municipio; somos una parte en un complejo sistema donde muchos forman parte”.

“El municipio hace lo que está a su alcance dentro de sus posibilidades legales; la semana que viene estará incorporando a los 25 agentes a la Guardia Urbana, junto a móviles, tecnología y capacitación”; dijo Castellano.

El mandatario dijo que “la GUR es una fuerza que tiene mucho prestigio y la hemos construido con dinero público de los rafaelinos.

Creo que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde: la justicia, el municipio, el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Seguridad y la conducción de la policía, quienes se tienen que encargar de la droga. Si cada uno hacemos lo que corresponde, seguramente la situación andaría mejor”.

Respuestas

Luis Castellano sostuvo que las declaraciones de Maximiliano Pullaro “no sorprendieron pero yo no quiero entrar en esa polémica. Me parece que lo que menos quiere la gente es que empecemos a pelearnos por el tema de la seguridad cuando se producen robos todos los días no sólo en Rafaela sino en toda la región”.

El intendente finalizó afirmando que “hoy eso no es lo que sirve o interesa; lo que interesa es que los pedidos que hacemos los rafaelinos tengan respuesta y esa respuesta no existe”.