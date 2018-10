VecinoDestacado: Rafael Benítez, ciclista y mecánico autodidacta

Los viernes, los medios digitales del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) de la Municipalidad son diferentes. Y es gracias a los #VecinosDestacados que con sus acciones comparten buena energía y motivan a la comunidad a un cambio positivo. Hoy le tocó a Rafael Benítez, vecino de barrio San Martín, ciclista de competición y mecánico autodidacta de bicicletas.

Rafael Benítez

Rafael vive en familia, junto a Romina, su esposa, y Román, su hijo. Hace dos años que compite en ciclismo, pero cuatro que pedalea como rutina. Ganó el tercer puesto en el Campeonato Santafesino de rural bike y participó de múltiples carreras del país.

“Yo jugaba al fútbol amateur y cuando pasé los 40 años dejé de jugar porque tuve un problema en la rodilla. Ahí fue cuando me compré una bici. Empecé tranquilo a pedalear, pero después le tomé el gustito y me encantó”, dijo Rafael.

“Soy competitivo y me gusta hacer todo lo que tenga a mi alcance para entrenar lo mejor posible. Salgo a pedalear todos los días, con un plan de entrenamiento que me armó un amigo que me hice en una de las carreras a las que fui. Él me pasa lo que tengo que hacer por día y yo lo cumplo”, contó. También agregó que comparte el ciclismo en familia, porque suelen viajar con ellos a las competencias: “A mi hijo le gusta mucho porque se hace de amiguitos en las carreras”.

Además sale a bicicletear en grupo: “A veces, nos juntamos entre cuatro y salimos a pedalear por caminos rurales. En grupo es lindo porque te sentís más seguro. Vamos a la ida a contraviento y volvemos con el viento a favor, así venimos más tranquilos”. Para el vecino, la bicicleta resulta una terapia diaria: “La bici te despeja de los problemas diarios. Me subo a la bici a las 12 del mediodía y vuelvo tipo tres de la tarde, con la mente cambiada”.



Esta pasión permitió que emprenda su taller en casa, donde arregla bicicletas de amigos y compañeros: “A las bicis las aprendí a arreglar gracias a este hobby, porque cada arreglo o mejora que le tenía que hacer a la bici era un dinero aparte que tenía que disponer. Así que fui preguntando, viendo, buscando cómo arreglarlas yo mismo y me las ingenié para aprender”. Muchas de las bicicletas que restauró fueron recuperadas, ya que otros vecinos las desecharon y él se encargó de volverlas a la marcha.

Para el vecino, cualquier persona que tenga el deseo de arreglar puede dedicarse al oficio, ya que no requiere de grandes inversiones, sólo de herramientas básicas como llaves de mecánica: “Aprendí solo, armando y desarmando bicicletas”.

Además, “no se necesita mucho para emprender: yo tengo un un trípode móvil para bicis, un compresor y una la caja de herramientas. Trabajé como plomero, como empleado en una imprenta, como gasista, pero de todos los oficios que hice en mi vida, arreglar bicis es el que más me gusta”, expresó con alegría.

Como cierre, el vecino explicó que es difícil ser ciclista en una ciudad en donde los conductores de vehículos motorizados no respetan a los peatones o ciclistas: “Los conductores deben tener más precaución al manejar y ceder su paso a las bicis y peatones porque tienen prioridad de paso”.