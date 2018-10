“Día D”: el directorio del FMI se reúne hoy para aprobar el acuerdo con Argentina

El directorio ejecutivo del FMI se va a reunir hoy para analizar el acuerdo con Argentina de US$ 57.100 millones, que fue anunciado a fines de septiembre desde Estados Unidos por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la titular del organismo, Christine Lagarde.

El nuevo convenio establece un monto adicional de US$ 7.100 millones de dólares respecto del acuerdo de junio, que había sido cerrado por un total de US$ 50.000 millones. A diferencia del primero, estos fondos extras no tienen carácter precautorio, o sea que no son de libre disponibilidad.

El Gobierno dio todas las señales que el FMI necesitaba al destrabar las negociaciones por el Presupuesto 2019, que establece el déficit cero, y que este jueves obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

Otro aspecto sustancial fue el establecimiento de una nueva política monetaria para que el Banco Central dejara de intervenir de forma directa en el mercado de cambios: se establecieron así las bandas de flotación entre $34 y $44.

Se estima en el mercado que el primer desembolso sería de unos US$ 6.700 millones, que llegarían la semana próxima, o en la siguiente como máximo.

Además, el Gobierno espera que el Senado sancione el presupuesto el 14 de noviembre, antes de la reunión del G20 que va a tener lugar en el país entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Para tener el plan de gastos aprobado a la hora de la cumbre.