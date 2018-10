Superliga: Se conocieron los tres partidos liberados de la fecha 10

Tal y como ocurrió la fecha pasada, serán tres los encuentros de la fecha 10 de la Superliga que se podrán ver por TV sin la necesidad de tener contratado el pack fútbol.

Nuevamente, ninguno de los equipos de la ciudad de Santa Fe fueron elegidos para que sus encuentros tengan este privilegio, pero si los dos equipos rosarinos.

De esta manera, los tres partidos liberados de la fecha 10 son: Tigre vs Lanús, que irá el viernes a las 19 por Fox Sports 2; Patronato vs Central, que se verá por TNT el domingo a las 11 y Newell's vs Argentinos, que irá el lunes a las 19 también por TNT.

La fecha completa