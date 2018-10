Macri ante empresarios: “Es muy tentador el populismo”

El presidente Mauricio Macri cerró este viernes a la noche el Coloquio de Idea en Mar del Plata y afirmó: “Es muy tentador el populismo”. También dijo que “los narcotraficantes están en retroceso”, habló de "un sistema mafioso en el transporte de carga" y se autodefinió: “No hubo ningún presidente de la historia preocupado por la generación de empleo como yo”.

Ante un auditorio colmado por empresarios del país, el jefe de Estado calificó a los proyectos políticos denominados como populistas como algo “muy tentador” pero lo criticó porque “es hacer cosas que no tienen consecuencias”.

Comparó como “esa fiesta inolvidable que te agarrás un dolor de cabeza al día siguiente”. Dijo que los argentinos vivimos “una borrachera acentuada en la década pasada pero que venía de años y llegamos al límite, pero siento que vamos evolucionando y creciendo”.

En ese sentido, Macri defendió los aumentos en las tarifas y aseguró “en el último aumento que tuvimos con el gas se volvió a dar en el debate, por lo que se hacía era aplicar la ley y no un capricho retroactivo”.

“Pesificar es lo que hizo el gobierno anterior y nos quedamos sin energía. Las cosas tienen consecuencias”, planteó.

Moyano y jueces

Macri también se refirió al tema transporte de carga y aunque no nombró a Hugo Moyano, habló de "manejo mafioso". "No podemos tener un costo logístico del doble del de la región. No podemos seguir con un manejo mafioso del sistema logístico", señaló.

"Tiene que haber más jueces que despierten confianza. Hemos nombrado más de 200 y siempre fueron los mejores de las ternas, no los amigos del Presidente", dijo Macri.

Narcos y una autodefinición histórica

En otro tramo de la entrevista ante un auditorio afín, el jefe de Estado aseguró: "No existió en la historia ningún presidente más preocupado por la generación de empleo que yo".

También se refirió a la lucha contra la inseguridad y el tráfico de drogas: Por otro lado, el presidente aseveró que en “cada barrio que visito, y mientras más humilde más, me agradecen porque sienten que los narcotraficantes están en retroceso y han perdido poder en el barrio”.

“La productividad es todo: es la razón de vivir”

Macri también habló de sus principios económicos y consideró: "La competitividad es todo, absolutamente todo”.

“La productividad es todo, es mucho más de lo que decía el general Perón, de la «estrella polar». Es la razón de vivir. Es lo que implica generar empleos privado de calidad, significa darle un rol a cada argentino", añadió.

La frase de Perón fue: “La productividad es la estrella polar que debe guiarnos en todas las concepciones económicas y en todas las soluciones también económicas”. En materia política, Perón consideraba que ese estrella polar era la “unidad nacional”.