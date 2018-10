Agredieron a ex concejala santafesina que llevaba el pañuelo verde

La ex concejala de Santa Fe, ex secretaria de la Mujer del Partido Socialista y militante feminista, Vanesa Oddi, sufrió una brutal agresión en la calle y a plena luz del día cuando llevaba su pañuelo verde, distintivo de la lucha a favor de la legalización del aborto, prendido de su mochila. Los agresores fueron un hombre y una mujer, que caminaban por la vereda junto a dos pequeños, que serían sus hijos. Hubo un amplio repudio por el ataque.

Según contó la propia Vanesa Oddi en las redes sociales, cuando este jueves fue a tomar el colectivo para ir a trabajar “un señor y una señora se me acercaron y con palabras como «tortillera», «asesina», «basura», me golpearon e intentaron sacarme mi pañuelo”.

La ex edila santafesina agregó que los dos adultos que la atacaron caminaban junto a dos pequeños, que observaron toda la violenta escena.

Luego de agradecer todas las muestras de solidaridad, Oddi escribió en su cuenta de Instagram que “la humanidad es mucho más grande y maravillosa que los violentos antiderechos. El pañuelo no sólo está flameando en mi cartera. Está en mi corazón y seguirá caminando cada calle hasta que juntes lo hagamos ley”.

“Lloré. No por miedo. Sino por mi empecinada convicción que me conmueva y rebele, una y otra vez, el autoritarismo y la violencia”, confió Vanesa. Y añadió: “Sepan que la sangre que me hicieron brotar, se limpia. Y hubo personas que me abrazaron para hacerlo”.

“Recuerden siempre que las vidas de miles de mujeres, travestis y trans asesinadas por el odio machista, y las miles de vidas de otras muertas por abortos clandestinos, no vuelven, y de algún modo ustedes son cómplices. Ojalá después de esto, puedan mirar a esos dos niñes a los ojos con la dignidad y el orgullo con que yo sigo caminando”, completó.

Entre las personas que hicieron público su repudio a la brutal agresión que sufrió la militante feminista, se destacaron la concejala rosarina Norma López, la feminista rosarina Majo Gerez, la ministra de Educación provincial Claudia Balagué y el ex gobernador Antonio Bonfatti, entre otros.

El ataque se inscribe en una creciente ola de violencia que se registra en la ciudad de Santa Fe a partir del debate legislativo por la legalización del aborto. No es la primera vez que se realizan actos de intimidación en plena vía pública y a la luz del día. Días previos a la votación en el Senado, hubo dos ataques contra jóvenes militantes feministas: uno en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral, y el otro en el microcentro, que terminó con una menor de edad tajeada en su cara.

Fuente: Rosario3