¿Cual es el perfil de los presos de Santa Fe?

Robo, homicidio e infracción a la ley de drogas son los principales delitos por los cuales los presos de la provincia de Santa Fe se encuentran alojados en los distintos establecimientos penitenciarios de la provincia de Santa Fe. Así lo indicó el Informe Anual que elabora el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena que año a año elabora su censo sobre las cárceles de todo el país y que esta semana fue divulgado de manera oficial.

En lo que respecta a Santa Fe, el ente que pertenece a la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal de la Nación, informó que la mayor parte de las personas alojadas en diez penales de la provincia se encuentran vinculadas a hechos violentos o ligados a la venta o transporte de estupefacientes.



Según indicó el informe, en la provincia existen alojados en penales, un total de 4.931 presos, de los cuales: 1.860 se encuentran vinculados a causas por delitos de robo y/o tentativa de robo; 1.387 por homicidios dolosos; y un total de 428 por infracción a la ley 23.737Enlace añadido por la extensión vLex de estupefacientes -delito federal-. Por detrás se encuentran los presos imputados o condenados en delitos contra la seguridad pública, violaciones, contra la propiedad y hurtos.



En comparación con el 2016, se observó un incremento, ya que aquel relevamiento detectó que en los penales había: 1.290 presos por causas vinculadas a robos, 677 por homicidios y 402 por infracción a la ley de drogas.



El crecimiento de los presos por infracción a la ley de drogas se fue incrementando en los últimos años y es uno de los rasgos que mayor preocupación causa en las autoridades del Servicio Penitenciario. Es que inquietud surge en que los internos vinculados a ese tipo de delitos deberían estar alojados en penales federales y no en provinciales. Ese alojamiento, sostienen off the record, es lo que genera la sobrepoblación en algunas unidades carcelarias de la provincia.



Por ejemplo, en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de la ciudad de Coronda -la cárcel más grande de toda la provincia-, la misma tiene una capacidad para 1.214 internos pero en 2017 se detectó que dentro del penal había 1.408 presos, un 16% de sobrepoblación. Lo mismo sucede en la Unidad Nº 4 de Mujeres de Santa Fe, el cual tiene una capacidad de 50 y cuenta con 55 alojadas.



De igual manera y en rasgos generales, en los diez penales relevados de toda la provincia de Santa Fe, existe una sobrepoblación de sólo 106 -mujeres y hombres-, es decir un 2,2% dentro de una capacidad de alojamiento para 4.825 personas.



Cabe destacar además, que el informe no tuvo en cuenta a dos penales de la provincia recientemente inaugurados entre el 2017 y 2018. Se trata de la Alcaidía Regional de Rosario, lugar en donde los presos permanecen detenidos de menara previa a ser trasladados a un establecimiento penitenciario. En dicho espacio, muchos reos, permanecen privados de su libertad hasta que un juez penal determina si queda bajo la medida cautelar de prisión preventiva o no.



El otro penal que no está contemplado en el informe, es la nueva Unidad Penitenciaria Nº 5 de Mujeres de Rosario, la cual fue inaugurada en julio de este año (ver foto) y tiene una capacidad para 171 reclusas.

Entre procesos y condenas



Entre otros datos que mantiene el informe, se destaca que el 2017 cerró con 3.195 (65%) de presos condenados en sus respectivas causas, mientras que un total de 1.736 (35%), se encuentran procesados a la espera de una resolución que los condene o absuelva.



En torno a las personas condenadas, un 26% tiene cumple una pena de 3 a 6 años, un 24% de 6 a 9; 22% de 9 a 12; 12% de 12 a 15; 5% de 15 a 18; y sólo un 6% cumple una sentencia de más de 18 años de prisión efectiva.

Los datos arrojados en el informe, también detectaron que de la totalidad de los presos alojados en la provincia, un 10% es reincidente, es decir, no es la primera vez que tuvo una causa por la que quedó en prisión.

A su vez, de las 3.195 personas que purgan una condena en las cárceles santafesinas, al 84,5% no se le otorgaron las salidas transitorias, mientras que solo el 12% mantiene vigente el beneficio judicial que es ordenado por el juez de ejecución de la pena.

Instrucción

El informe oficial también destacó que los presos relevados, un 68% no tenía ni oficio, ni profesión al momento de ingresar al penal tras el inicio de la causa penal y solo un 25% poseía un trabajo. En tanto, un 7% tenía alguna profesión antes de quedar en cárcel.

Por último y en relación al nivel de instrucción educativa de los reos, la estadística reveló que el 46,2% tiene el primario incompleto, lo cual equivale a la mitad de los internos alojados en penales de la provincia.