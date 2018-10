Los Palmeras decidieron no estar en la Fiesta de la Cumbia

Es una noticia que cayó como un balde de agua fría ya que es casi imposible imaginar una Fiesta de la Cumbia sin la actuación del grupo más representativo del género en la tercera edición de evento santafesino.

En el mediodía de hoy se supo que los Palmeras no van a tocar en el reconocido festival donde iban a estar cerrando la tercera noche el domingo 4 de noviembre. Según se pudo leer en Facebook, el grupo, mediante un comunicado oficial explicó que "no van a ser de la partida" debido a las "reiteradas faltas de respeto y cantidad de publicaciones en las redes sociales que exponen al director del conjunto Marcos Maximo Camino como así también a todos los que trabajan en el grupo".

Además el comunicado aclara que la decisión se toma por una cuestión "ética y moral" y explican que no tienen nada que ver con cualquier tipo de elección o selección en la grilla de la nombrada fiesta.

En el escrito manifiestan que no son merecedores de las constantes agresiones que se ven en las redes sociales y lamentan la decisión por los fanáticos de la cumbia santafesina y que, para ediciones futuras anhelan mejor información para enriquecer año tras año el festejo. Por último agregaron que no defienden ningún estilo en particular , que la cumbia es cumbia, y seguirán luchando por ella.

