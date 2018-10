Anuncian una fiesta sexual prohibida: prostitutas y drogas en una isla secreta

Aunque el año pasado las autoridades colombianas trataron de frenarlo, en 2018 la "Sexy Island" va por su segunda edición. Se trata de un polémico evento sexualdel que solo pueden participar hombres que deben pagar 6 mil dólares para conseguir un viaje de tres noches y cuatro días a un destino desconocido, dos mujeres latinas para cada uno y drogas ilimitadas.







El evento se realizó en Colombia el año pasado y trató de ser impedido -sin éxito- por las autoridades locales. Este año, el destino es secreto para evitar clausuras y se promete que el arribo será a "una isla amigable con las drogas".

El año pasado, el entonces alcalde de Cartagena Sergio Londoño Zurek batalló contra los organizadores y hasta convocó a una reunión con Interpol, Migración Colombia, Policía Nacional, Distriseguridad, Secretaría del Interior, Armada Nacional y Corporación de Turismo, para evitar que se lleve a cabo el evento.

"Este es un video obscenoque no obedece al turismo que queremos en la ciudad, que promovemos y que es el motor de desarrollo de la ciudad. Estos eventos dañan el buen nombre de los cartageneros, no los vamos a tolerar en la ciudad", señaló entonces Londoño Zurek que también usó su cuenta de Twitter para hacer una campaña en contra de la fiesta sexual bajo el hashtag #PorCartagena. Así y todo, no pudo lograr su cometido. La repercusión llegó hasta el diario británico The Sun que se hizo eco de la polémica y desde sus páginas aseguró que la fiesta se haría igual.







Un año después la historia se repite. La promoción de la polémica fiesta se está haciendo a través de una página web y allí prometen que hay disponibles 30 tickets y que cada uno de ellos incluye dos hermosas mujeres latinas para tener sexo ilimitado durante los cuatro días. Además, en cada momento, las chicas se pueden intercambiar con cualquiera de los demás invitados. Para evitar una embestida de las autoridades locales, esta vez no se develó el lugar donde se hará y se habla de una isla secreta en el Caribe.







El viaje incluye drogas ilimitadas, actividades sexuales, sorpresas y shows de sexo en vivo en un yate. Además, cada invitado contará con una habitación privada con vistas al océano. Las comidas y el alcohol, también están incluidos.

La fiesta, que es organizada por Good Girls Co, tendrá lugar entre el 14 y el 17 de diciembre. Las 60 mujeres estarán ahí solo para "complacer" a los hombres y hacer que cada una se sienta "como un rey", y los clientes no deben temer ser arrestados o deportados, dice el sitio web. Además, aclaran que las chicas son mayores de 18 años y están ahí "por voluntad propia".

Además aseguran que todas las mujeres han sido examinadas y están "libres de cualquier enfermedad de transmisión sexual" y que "existe una regla muy estricta sobre la política de preservativos y, por supuesto, una cantidad ilimitada de preservativos".

Según los organizadores, 30 hombres, algunos del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Dubai, Francia y Australia, y 60 mujeres estuvieron en la fiesta el año pasado. También afirmaron que en ella actuó una estrella del pop británica con varios éxitos.

Fuente: TN