Litoral Gas: el cliente promedio pasará a pagar un 24% más

Según Litoral Gas, la empresa que distribuye el gas natural en la provincia de Santa Fe, el cliente promedio (aquellos que consumen hasta mil metros cúbicos al año) tendrán un aumento promedio del 24 por ciento, que traducidos en pesos serían aproximadamente 250 pesos mensuales. Dijeron a UNO Santa Fe desde la compañía que el 65 por ciento de los usuarios se encuentran por debajo de ese consumo.



Desde Litoral Gas dieron precisiones respecto a los nuevos aumentos vigentes a partir del 1 de octubre. Sobre lo que no pudieron dar una respuesta aún es sobre "la cuota plus del gas" para compensar a las distribuidoras por el impacto de la devaluación. Si bien el gobierno habla de que podrían ser 24 cuotas de entre 90 y 100 pesos, desde la compañía señalaron que no recibieron información oficial y que no está dentro del nuevo cuadro tarifario.

La suba que rige desde el 1 de octubre será mayor en el sector con menor consumo. Eso se debe a la quita de subsidios definida por el gobierno. Así, en los clientes más bajos (definidos como categoría "R1") el porcentaje de aumento podrá ser mucho más alto en porcentaje (respecto al anterior), pero menor en pesos.

Así, este sector (el más bajo) podría tener incrementos cercanos al 38 por ciento, lo que representaría en promedio pagar 100 pesos más por mes. Por último, quienes más consumen tendrán un incremento cercano a los 300 pesos mensuales.



Las subas en el servicio se corresponden con el valor del gas, transporte y distribución. A modo de ejemplo, si tomamos como referencia el primero de los casos (24 por ciento) el aumento se puede leer de la siguiente forma: 10 por ciento corresponde al valor del gas, 3 por ciento al transporte, 4 por ciento a la distribución y 7 por ciento en materia de impuestos.

Los nuevos valores ya comenzaron a regir desde el 1 de octubre. Esto significa que tendrán vigencia, o el cliente lo podrá ver reflejado con las facturas de lleguen en diciembre. En este sentido, entienden desde Litoral Gas que el impacto no será tan grande, ya que se medirán consumos que no están condicionados por el uso de la calefacción.

Tarifa social

Desde Litoral Gas confirmaron que habrá cambios en relación a la tarifa social. Ahora, ya no se bonificará más el 100 por ciento del valor del gas

Santa Fe contaba con dos bloques de beneficiarios. Uno mediante el cual se bonificaba el 75 por ciento del consumo y otro el 100 por ciento.

Desde la empresa subrayaron que el escalón del 75% de bonificación desaparece y que reduce el otro (el del 100 por ciento) al 60 por ciento.

De acuerdo a los argumentos del gobierno, el cambio en el esquema de precios de la tarifa social responde al “objetivo de tender a la racionalización y eficiencia en el consumo”.