- Efecto crisis: aumentan las rescisiones de alquileres

Santa Fe: La crisis económica que atraviesa el país y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores impacta en el mercado de los alquileres anticipando resciones de contratos. Así lo reflejaron desde la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe (Ceci).

El titular de la Ceci, Walter Govone, señaló que se observa en las oficinas de las inmobiliarias una mayor cantidad de solicitudes de resolución anticipada de contrato de las que usualmente se producen en promedio en esta época del año.

“Estamos viendo en nuestras oficinas que hay más consultas sobre los costos de rescindir anticipadamente y algunos ya con pedidos a través de carta documento pidiendo la resolución anticipada. Vemos que eso se ha incrementado en los últimos 45 días, con respecto a lo que es la media para esta altura del año”, explicó.

Consultado respecto de las razones esgrimidas por los inquilinos para solicitar la finalización del contrato de locación, Govone resaltó que “cada vez hay más pedidos y todos afectados por la crisis económica” y dijo que, en muchos casos, la rescisión apunta a buscar un alquiler más económico, un lugar más pequeño, o simplemente volver a la casa de algún familiar.

“En realidad, lo que nos plantean no es que no pueden pagar el alquiler, sino que los ingresos que tienen no les permite cubrir todos los gastos: salud, educación, alimentos. Entonces, intentan ir reduciendo esos gastos y el alquiler es parte de ese gasto de un grupo familiar, pero no es que los alquileres han aumentado en una medida importante”, aclaró y agregó: “Nos plantean que les cuesta más pagar los impuestos y servicios que el alquiler”.

En ese contexto, el empresario remarcó que en la actualidad es clave el rol que cumplen las inmobiliarias mediando entre las pretensiones de los dueños de los inmuebles y los inquilinos.

“Estamos con mucho trabajo, porque en todas las renovaciones que se producen a partir de octubre y noviembre se está renegociando cada contrato con el propietario y el inquilino. Asimismo, no todos los propietarios tienen la misma visión de la crisis y algunos negocian renovaciones entre 15 y 30% y otros piensan, de acuerdo a la inflación proyectada, que deben aplicar 40% en la renovación”, reflejó.

Las cocheras también

En los últimos años, conseguir cochera en determinadas zonas de las ciudad se había tornado una tarea difícil. Generalmente, en el centro y algunos barrios, a esta altura del año están todas cubiertas y hay pedidos anticipados para alquilar. Sin embargo, la misma realidad que golpea a los alquileres se repite con las cocheras. “Empiezan a aparecer cocheras en vacancia que antes, en lugares centrales y en ciertos barrios de la ciudad, no sucedía nunca”, indicó Govone.

“Hoy tenemos cocheras en alquiler, pero porque hay más autos en la calle. Entonces, todo eso está impactando al sector porque se están incorporando más unidades en alquiler y eso es por toda la crisis que estamos empezando a vivir y que vemos lamentablemente van a tener que pasar varios meses para que esto se revierta”, expresó.

“Lo que nos comentan, dependiendo del sector de la ciudad, es que hay gente que prefiere pagar un poco más por el seguro del auto obteniendo una mayor cobertura y dejar el auto afuera para ahorrar la cochera. Hay otros que necesitan imperiosamente, por una cuestión de seguridad, tener una cochera.

Fuente: Uno Santa Fe