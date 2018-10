Seguila!: "Una educación que incluya es parte del proyecto de ciudad que queremos"

Estos encuentros son propicios para escuchar sus historias y sus necesidades, así como para contarles algunas de las opciones que el Estado local puede ofrecerles para las siguientes etapas de su desarrollo personal y profesional.



De hecho, en conversaciones con las docentes y tutoras, más de la mitad de los estudiantes recibidos, manifestó su deseo de seguir estudiando. El resto, expresó su intención de obtener un empleo o mejorar sus posibilidades dentro de sus actuales ámbitos laborales.



En esta segunda etapa, se presentaron a rendir 76 estudiantes, de los cuales 56 rindieron bien, de una a 3 materias. Hay tres estudiantes que rindieron y aprobaron 3 materias cada uno: Debora Vignatti (Matemática, Ingles y Educación Física); Cristian Donnet (Inglés, Matemática y Economía); y Pamela Galván (Lengua, Marco jurídico y Matemática).



Además, 18 de estas personas, no sólo aprobaron materias, sino que rindieron bien su última materia. Ellos son Previoto Gisela, Tavani Tatiana, Romina Kesel, Ércole Lucas, Tolosa Abigail, Álbrech Nahuel, Benegas Alexis, Martinez Brisa, Godoy Gisel, Sanmartino Rocío, Ferreira Araceli, Spann Hilem, Lavalle Juan, Obata Lis, Baretta Bárbara, Cornejo Antonella, Hubeli Catriel Y Facundo Real, fueron los estudiantes que culminaron sus estudios secundarios en esta etapa. Con ellos, el total de egresados del Programa “Seguila!” alcanza los 37 estudiantes.



En esta oportunidad, se prepararon 110 materias, destacándose Matemática como la de mayor demanda, la cual fue rendida por 63 estudiantes. El resto se reparte entre Lengua e Inglés en primer lugar, seguidas de Física, Química, Filosofía, Ciencias Políticas, SIC, Derecho, Informática, Política Educativa y Formación Ética y Ciudadana, Economía, Organización y Gestión.

El título secundario significa mucho

Juan Lavalle fue uno de los jóvenes recibidos y contó que se enteró del programa “a través del Intendente en un pic nic organizado por la Municipalidad en el Balneario. Después me acerqué a la Secretaría de Educación y me llamaron”.









Su obstáculo eran dos materias: “Sistemas de información y Matemática de cuarto año. Me acerqué, me ayudaron en la trayectoria que es el trabajo anterior antes de rendir el examen. Y una vez aprobada esa instancia tenía que defender el examen. Pude aprobarlas y me recibí en septiembre”.



“Tener el título secundario significa mucho porque para conseguir un trabajo siempre te lo piden. Es una puerta cerrada y otra que se abre para un nuevo camino. Estoy muy contento. Y a todos los chicos les digo que está bueno porque te ayudan de manera gratuita y contás con soluciones para poder terminar la escuela secundaria”, finalizó.

Un equipo de lujo

Doris Chacón es la coordinadora del Seguila! y comentó que “se siente identificada con los chicos ya que ella terminó el secundario con 29 años a través del Plan Fines”.



“Ser coordinadora del programa es muy satisfactorio y es una tarea que la llevo con mucho orgullo y esfuerzo porque sé lo que significa para estos jóvenes poder terminar el secundario”, reflexionó.









“Es la posibilidad de acceder a un trabajo formal, a un estudio terciario, capacitación o curso que de alguna manera les permita cambiar su nivel de vida. Nuestro equipo los motiva a que ellos se esfuercen porque son capaces de lograrlo. Solamente necesitaban un poquito de ayuda que la pueden encontrar en nuestro programa”, agregó.

Educación que incluya a todos

“Les quiero agradecer el compromiso que han puesto. Lo han logrado y sobre todo, lo han hecho por ustedes. Agradecerle al equipo de lujo que está consolidado, que entiende la lógica con la cual se debe trabajar en materia educativa en este momento. Y fundamentalmente, trabajar con educación que incluya”, expresó a su turno el intendente Luis Castellano.



“Las cosas no suceden de casualidad, con todo el equipo de Gabinete siempre tratamos de pensar cuáles son las cosas que se están necesitando para que una mayor cantidad de personas pueda incluirse en un proyecto de ciudad. Uno de los temas que siempre hablamos es de la ciudad universitaria. En Rafaela tenemos 54 carreras que se estudian. Hay universidades públicas y privadas, más de 6.000 estudiantes universitarios, la mitad son de afuera y la otra mitad de Rafaela. Para determinados sectores de la ciudad, el título secundario es un sueño difícil de concretar. Desde el Estado local trabajamos para que este sueño sea posible”, señaló.









En función de esto, “vimos que ahí aparecía una demanda y era que si los chicos no tenían la escuela secundaria finalizada, no podíamos estar plenamente satisfechos con lo que viene sucediendo porque hay un grupo de chicos que queda afuera de esa posibilidad. Terminar la escuela secundaria nos aparecía como una alarma importante. Y lo medimos, se hizo una encuesta y se vio claramente que todos los años había entre 250 y 300 chicos que terminaban de cursar pero no terminaban de rendir y les quedaba pendiente el recibirse”.



Cuando se implementó el programa, “los resultados se empezaron a ver inmediatamente porque la demanda existía. Estaba medido y la realidad era tal cual la habíamos observado. Pusimos en marcha el programa y los chicos vinieron a inscribirse. En pocos meses, el Seguila! se transformó en un programa de mucha importancia para el área educativa. Y seguramente tendremos que pensar alternativas para el año que viene que permitan potenciarlo si queremos que la educación y el trabajo sean el eje de nuestro proyecto de ciudad”.