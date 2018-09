Vengador del bullying: ex compañeros lo invitaron a una cena, reaccionó y fue viral

Un joven de 24 años que fue víctima de agresiones y acoso en la secundaria, fenómeno conocido como bullying, pudo concretar una descarga ante sus ex compañeros cuando lo invitaron esta semana a una cena de reencuentro.

El “vengador” publicó su mensaje en las redes y se hizo viral. La reacción fue tal (lo que habla del alcance de este tipo de violencia) que hasta la hermana de uno de los señalados como “golpeador” se sumó a la agresión y compartió su historia familiar.

Seis años después de terminar la secundaria, Agustín pudo decirle lo que sentía a esos ex compañeros agresivos vía Whatsapp. Recibió un mensaje en su celular y lo agregaron a un grupo “Falsa cena” para invitarlo a participar de un reencuentro.

El joven que vive en La Plata respondió con un largo mensaje y reclamó: “¿Por qué mejor no se dignan primero a pedirle perdón a los compañeros a los que le hicieron la vida imposible con su permanente bullying?". El autor del texto lo compartió sus redes:







Agustín dejó un mensaje especial para "los amigos de Mancilla” a quien calificó de “violento abusador”. “Pregúntenle a la hermana sino. Saludos compas", fue el cierre de su descargo en el grupo pero el inicio de una intensa repercusión en las redes sociales.

"Nunca pensé que mi tuit iba a llegar a tanto. Y les quiero pedir perdón pero ya no puedo leer a nadie. Incluidas sus malas experiencias también. Me están bombardeando a notificaciones en Twitter, Instagram y Facebook, aunque quisiera ya no llego a leer nada. Literal", agradeció.

Nunca pensé que mi tuit iba a llegar a tanto. Y les quiero pedir perdón pero ya no puedo leer a nadie. Incluidas sus malas experiencias también. Me están bombardeando a notificaciones en Twitter, Instagram y Facebook, aunque quisiera ya no llego a leer nada. Literal. — Agu 💚 (@Inundagus) 19 de septiembre de 2018

Hasta la hermana del golpeador contó su historia y fue compartido por Agustín:

No puedo creer la repercusión de esto. Pensé que no lo iban a leer ni diez personas. Y es increíble que gente de Twitter se sienta más interpelada por esto que mis propios ex compañeros que al parecer se lo tomaron con “humor”. Gracias, de verdad, muchísimo 💚 — Agu 💚 (@Inundagus) 18 de septiembre de 2018

En que quedó? — Gigi (@Gigi091600) 19 de septiembre de 2018

Tengo que borrar la publicación y volverla a subir. Por qué: pic.twitter.com/3PZFUYWo96 — Agu 💚 (@Inundagus) 19 de septiembre de 2018