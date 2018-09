Le pidió matrimonio en pleno vuelo y la despidieron de su trabajo

El novio de la joven azafata se arrodilló ante ella, sacó la caja con los anillos y le pidió matrimonio. Ella dio el sí y el pasaje del avión de la empresa china Eastern Airlines cerró la escena con un fuerte aplauso. Sin embargo, la declaración de amor en pleno vuelo le valió el despido a la mujer.

El pedido tuvo lugar en mayo, pero fue este mes cuando China Eastern Airlines procedió al despido a través de una carta en la que argumenta que el “comportamiento romántico privado causó confusión entre los pasajeros”.

Además, argumenta a favor del despido que el hecho supuso un acto de irresponsabilidad por parte de la azafata, que, según su versión, habría descuidado “la seguridad de los pasajeros” mientras atendía a la petición de su novio.

En Asia One explican que después del momento romántico, la azafata agradeció a los pasajeros haber compartido algo tan especial con ella y su pareja. “Realmente no sabía que mi novio me propondría en este vuelo, gracias por ser mis testigos”, dijo.

La escena fue grabada por varios pasajeros, como puede apreciarse en el video que se hizo viral en Youtube en mayo, y tuvo lugar una media hora después del despegue.







Desde Asia One señalan que los internautas chinos se muestran divididos con la noticia del despido. Algunos consideran que la compañía ha actuado “sin corazón”. Más aún sabiendo que la azafata no sabía nada de los planes de su pareja y no podría haber hecho nada para impedirlo.