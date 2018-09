Macri: Este es el camino correcto y nos damos cuenta de las dificultades que enfrentamos

En Salta, el presidente Mauricio Macri volvió a defender la gestión de su gobierno al asegurar que "este es el camino correcto". No obstante, remarcó que eso no significa que no tome nota de las "dificultades que enfrentamos".

Macri inauguró obras junto al gobernador Juan Manuel Urtubey.

El presidente atribuyó las dificultades en Argentina a "cosas heredadas, cosas internas y también lo que pasa en el mundo". En su mensaje, el mandatario lamentó el "olvido" de los anteriores gobiernos "en el desarrollo regional" de Salta.



Durante el acto, realizado en el distrito salteño de Campo Quijano, Macri encabezó la inauguración de un nuevo sistema hídrico y remarcó que en el país se llevan adelante obras "para el futuro y nunca más a la corrupción como se ha visto en los últimos meses con lo que pasó en el pasado".

"A seguir trabajando juntos, que la Argentina tiene un enorme futuro por delante", agregó el jefe de Estado.

La obra puesta en marcha en la zona del Río Toro es "el sistema de riego presurizado más moderno de Latinoamérica", aseguró Macri, quien destacó que permitirá que los productores puedan "diversificar su producción y no producir solo seis meses por año, sino todo el año".

Por su parte, Urtubey celebró que este avance en la infraestructura "va a cambiar el perfil productivo del Valle de Lerma" y beneficiará a "más de 350 productores".

"Estas son las obras que hacen la diferencia. Va a servir para todos los productores tabacaleros que van a poder trabajar en la reconversión productiva y generar más trabajo, así como también sustentabilidad", añadió el referente peronista.

Finalmente, el gobernador de Salta, subrayó que la Argentina "tiene que ir a la cultura de la producción y el trabajo".







El Presidente formuló esos conceptos luego de haber recorrido el desarenador, punto de partida de la obra, junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

El proyecto abarca unas 12 mil hectáreas de superficie irrigada y beneficia a aproximadamente 350 productores que administran 517 parcelas y emplean el sistema de riego del río Toro.

La ejecución de las tareas realizadas generó anualmente 780 empleos directos y 500 indirectos.

Macri subrayó que el nuevo sistema de riego presurizado, “claramente el más moderno de Latinoamérica, pone en valor el orgullo de los vecinos del Valle de Lerma, de saber lo que podemos hacer cuando tenemos la infraestructura necesaria para progresar”.

Puntualizó que “tenemos muchísimas más obras por encarar, que significan empleo de calidad, que se dirigen al futuro, a la transformación, y nunca más a la corrupción como lo hemos visto en los últimos meses que ocurrió en el pasado”.

“Estas obras son las que nos terminan de confirmar que estamos por el camino correcto y el esfuerzo correcto”, dijo.

Destacó que solamente en la provincia de Salta el Estado Nacional construyó más de 500 km de rutas y autopistas y hay casi 400 kilómetros más en etapa de ejecución.

Mencionó, entre otros, que el mismo ritmo se aplica para para la construcción de aeropuertos, puertos mesopotámicos y el Ferrocarril Belgrano.

Añadió que a través de Arsat se han conectado 28 localidades en Salta y enfatizó que “si nos conectamos podemos hacer cosas juntos”.

De eso se trata este desafío: hacer la base estructural para poder crecer a partir del empleo privado de calidad y que no sea fruto de una casualidad sino porque realmente estamos haciendo lo que había que hacer”, enfatizó.

El 76 por ciento de la inversión de la obra fue realizada por el Gobierno Nacional a través de la Confederación Andina de Fomento (CAF).

Apunta a mejorar la cantidad y calidad del agua, fortalecer a productores e instituciones para la organización de riego y lograr una mayor conciencia ambiental y social.

De esta manera, se conseguirá la diversificación y reconversión de la producción tabacalera para alcanzar la sustentabilidad económica y ambiental de la zona.

Las obras de riego y las aluvionales harán más eficiente el empleo del agua, además de proteger la zona agrícola y las localidades urbanas involucradas en ese proyecto.

También participaron del acto el intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo; el presidente del directorio de Aguas del Norte, Lucio Paz Possi; los diputados Martín Grande, Martín De los Ríos, Bettina Romero y Kuldip Singh, y los ministros provinciales Baltasar Saravia, Paula Bibini; Edith Cruz y Carlos Oliver.

Fuente: La Voz