El 90% de las carreras de Comunicación no incluye contenidos obligatorios sobre temas de género

La investigación fue realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad en la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) en la Ciudad de Córdoba, con apoyo de la Fundación Heinrich Boll.

Uno de los resultados más relevantes de la investigación fue el que arrojó respecto al contenido curricular sobre políticas de género. Si bien todas las casas de estudio encuestadas manifestaron preocupación por la dimensión de género, esta preocupación aún no es lo suficientemente relevante como para impactar de lleno en la currícula de grado.





Aunque en varias universidades afirmaron que el género está presente en forma transversal en los contenidos de algunas materias, de las 10 carreras estudiadas, sólo en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA) está prevista una materia sobre género obligatoria una vez que el alumnado que está cursando llegue a 5to año. En las demás carreras de comunicación, los alumnos pueden optar por seminarios optativos vinculados a la temática.







Los resultados más relevantes de la investigación fueron:

En las organizaciones de medios hay una enorme concentración de poder por parte de los varones y la perspectiva de las mismas es androcéntrica:

El 78% de las empresas de medios está dirigida por varones.

El 70% de los sindicatos de prensa está dirigido por varones.



Las áreas más valoradas de los medios y de las secretarias sindicales están ocupadas por varones.



En sólo una carrera de comunicación hay una materia sobre temas de género dentro de la currícula de grado obligatoria.



La inserción de las mujeres en el sector de comunicación podría resumirse en la frase “muchas estudian, menos trabajan y muchas menos se sindicalizan”:

El 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres.

El 30% de las personas que trabajan en empresas periodísticas son mujeres.

El 24% de las personas afiliadas a sindicatos de prensa son mujeres.



Las empresas de medios no disponen de políticas para equilibrar las estructurales desigualdades de género:

Ninguna empresa dispone de Oficina o Área de Género.



Tampoco de un sector específico para la resolución de problemas de violencia de género y/o acoso y abuso laboral y sexual.



Se responsabiliza a las mujeres por las tareas de cuidado (programas específicos para facilitar la crianza por parte de las mujeres y limitaciones para que los varones hagan uso del derecho, por ejemplo, a guarderías infantiles).



El abordaje de temas vinculados a la población trans es desigual:

Sindicatos y universidades comienzan a incluir el tema entre sus políticas y reclamos.

Para las empresas no es aún una cuestión relevante.



Los medios vinculados a organizaciones de la sociedad civil muestran más compromiso con la democratización desde un punto de vista de género:

Hay más mujeres dirigiendo estos medios.



Hay en los mismos mayor preocupación por los contenidos vinculados a género y por las condiciones laborales que expresan desigualdades.



El informe completo puede consultarse aquí.

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) la licenciada Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, sostuvo al respecto que "la investigación está hecha desde Comunicación para la Igualdad que es una organización de Córdoba y trabajamos analizando, a partir de entrevistas hechas en forma personal cómo funcionan las organizaciones vinculadas a periodismo en CABA como en Córdoba".

"Hicimos 50 entrevistas a empresas periodísticas, universidades, trabajadores y trabajadoras de medio de la comunicación periodísticos y sindicatos

El resultado en universidades, sólo en una universidad de las que analizamos, que fueron 10, hay una materia obligatoria sobre género dentro de carreras de comunicación y es la Universidad de Las Madres en Buenos Aires".

Y agregó: "En todas las demás universidades que analizamos dentro de las carreras de comunicación hay materias optativas, seminarios en general pero no obligatorias

Creemos que tendría que ser una materia obligatoria porque además hay un convencimiento de que la única manera de que empecemos a trabajar con una mirada feminista, con perspectiva de género dentro de las empresas de los medios es si ya tenemos esa mirada desde la formación universitaria".

"La Universidad Nacional de Cuyo ya tiene aprobado, pero todavía no se implementó que tiene aprobada una materia obligatoria sobre género dentro de la Facultad de Ciencias Sociales desde hace dos años, pero cuando hicimos la investigación todavía no se había implementado", sostuvo Chaher.

En el mismo sentido, la licenciada manifestó que "se supone que cuando una persona estudia, más allá de los contenidos que recibe, hay un contenido simbólico en la formaciones que es que las formaciones legitiman algunos temas que son los que se dan y no están legitimando los que están ausentes, entonces si una persona que recién está empezando a estudiar periodismo o publicidad o algún área de comunicación va a una carrera vinculada a comunicación y no tiene ninguna materia obligatoria sobre género cuál es su conclusión, que este no es un tema que sea relevante para el sector".

"También se apunta a que haya materias dentro de la currícula obligatoria que aborden la dimensión de género sino empezar a trabajar en que la dimensión de género esté transversalizada en las demás materias de la carrera de la comunición", explicó.