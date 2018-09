Dujovne presenta el presupuesto que prevé inflación del 23 por ciento para 2019

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó formalmente el presupuesto para 2019, que prevé una inflación de 23 por ciento y un dólar a 40,10 pesos para el año próximo. Además, contempla un nivel de crecimiento negativo, con una caída de medio punto (-0,5 por ciento).



Durante la presentación, el ministro resaltó la necesidad de resolver el déficil fiscal, una "debilidad endémica de la economía argentina", que el gobierno recibió en máximos históricos y que no se traducía en una mejora de la calidad de vida de los argentinos.



"Tenemos el desafío de que este sea el inicio de un proceso que perdure en el tiempo, de la consolidación fiscal argentina, y de un Estado que sepa administrar los recursos de los contribuyentes", dijo Dujovne, y pidió a los diputados que acompañen el proyecto, lo que será una "señal muy importante para reducir la incertidumbre".

Dujovne explicó que se decidió avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal. Las nuevas metas de déficit fiscal pasaron a ser 2,7 por ciento del PBI para 2018, 0 para 2019 y 1 punto de superavit primario para 2020. El ministro también destacó que con un tipo de cambio real más competitivo, el equilibrio fiscal primario dependerá menos del crédito internacional y que, finalmente, el Banco Central verá "facilitada su lucha contra la inflación" al no tener que brindar financiamiento al Tesoro.



"Esperamos que en 2019 la actividad en promedio se contraiga un 0,5 por ciento por la combinación de un arrastre de 3,6 por ciento y un crecimiento superior al 5 por ciento. La caída está explicada por el punto de partida, por el arranque negativo que nos deja este año. Aun esperando que la economía retome un ritmo de expansión superior al de 2016", detalló el ministro. La inflación prevista, en tanto, para todo 2019 es de 23 por ciento. Mientras que la estimación para 2018 es que el año termine con 42 por ciento.







Dujovne destacó que tras diez años consecutivos de déficit, se presentó un presupuesto con equilibrio primario. Y que el esfuerzo fiscal de pasar de un 2,3 por ciento de deficit a la nueva meta de 0 en 2019 será "repartido en partes iguales entre ingresos y gastos". Según detalló, el gasto social crecerá al 32 por ciento, seguridad social al 35 por ciento, salud al 29 por ciento y vacunas y remedios al 94 por ciento. También precisó alzas en compra de alimentos (60 por ciento), transferencias a universidades (39 por ciento) y de gasto en ciencia y técnica (28 por ciento).



"La infraestructura crecerá, aun siendo conservadores, con las obras de PPP (participación público privada) de 4,2 por ciento del PBI a 4,4 por ciento", agregó el ministro. Y explicó que las medidas con las que se alcanzará el equilibrio fiscal incluyen una baja en el gasto de subsidios y de gasto de capital que estará compensado por otras fuentes y por el incremento en infraestructura a través de los PPP.







"Vamos a continuar reduciendo el deficit de las empresas públicas no asociadas a transporte y a energía y los gastaos operativos en bienes y servicios no esenciales. No se prevén en el año próximos ingresos de nuevos empleados ni para cubrir las las vacantes generadas por los retiros voluntarios", agregó Dujovne.



Las proyecciones son una reducción del gasto primario de la Nación de 7,7 por ciento real. "El esfuerzo fiscal estaba rindiendo sus frutos en 2017 y la economía encadenó 7 trimestres consecutivos de crecimiento. Sin embargo, en 2018 ocurrieron varios shocks", justificó Dujovne, y enumeró la sequía, la suba de las tasas de interés en el mundo que redujo la liquidez global y las caídas en las monedas de Brasil y Turquía. "Estos shocks llegaron cuando no habíamos terminado de corregir desequilibrios. Estábamos bajando el déficit al mismo tiempo que reducíamos la presión tributaria, y esto requería de financiamiento, que ha disminuido", agregó.