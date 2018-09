La fuerte presión peronista pone condiciones a Macri

El peronismo “dialoguista” de los mandatarios provinciales, gobernadores, el que tiene como referente a Sergio Massa, el kirchnerismo del Frente para la Victoria y la izquierda se encaminan a aprobar, el próximo miércoles, la derogación del decreto que eliminó el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero.



El interbloque peronista Argentina Federal, que representa a gobernadores, y el Frente para la Victoria-PJ se unieron para pedir la sesión especial y para enviarle un fuerte mensaje a Mauricio Macri. Si el gobierno no logra encauzar institucionalmente el ajuste, no sólo no logrará renegociar el acuerdo con el FMI, sino que tampoco podrá recibir los desembolsos previstos en el stand by de junio. El fantasma de 2001 se corporiza.



El lunes, Nicolás Dujovne irá a la Cámara Baja a presentar las pautas del presupuesto 2019 con “déficit cero”. Es lo que propuso al Fondo Monetario como condición para que le “adelanten” más dólares a la Argentina. Pero el presupuesto necesita acuerdos políticos que Rogelio Frigerio asegura tener, aunque los últimos acontecimientos en la Cámara Baja lo ponen en duda.



En la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Cambiemos se alzó con el dictamen de mayoría para declarar la validez del DNU 756/18, pero son los plenarios de Cámara los que deciden.



Si la oposición en Diputados invalida el DNU de eliminación del Fondo Sojero, los senadores tendrán la instancia decisiva para definir: si lo “voltean”, la Casa Rosada verá severamente comprometida la gobernabilidad sin el apoyo financiero del Fondo y si lo aprueban, será a cambio de condicionamientos para Macri.



El presidente fracasó en su intento gradualista por desactivar la bomba que dejó Cristina, apalancando crecimiento con deuda. Ahora la carga explosiva de aquella herencia kirchnerista tiene el agravante de la deuda que tomó el gobierno.



El socialismo santafesino tiene un solo diputado nacional, que no necesariamente le responde y carece de senadores nacionales. El gobernador Miguel Lifschitz no pudo cobrar la deuda por los recortes ilegales de Cristina a la coparticipación santafesina; ahora no tiene “moneda de cambio político” para que Macri cumpla la sentencia. Y en la Legislatura juegan a la oposición dura con los vecinos peronistas.



Antonio Bonfatti, presidente de la Cámara Baja, quedó autorizado a negociar con los vecinos del PJ -Entre Ríos y Córdoba- para una embestida política fuerte contra la eliminación del Fondo Sojero y en general contra las políticas económicas nacionales. Las acciones simbólicas no carecen de eficacia; pero tanto el gobernador Gustavo Bordet como su par mediterráneo Juan Schiaretti saben que tampoco ellos salvarán la paz social si la Nación se hunde.





Los firmantes



El pedido de sesión especial fue firmado por los diputados del interbloque Argentina Federal Diego Bossio, Eduardo Bucca (Buenos Aires), Pablo Yedlin (Tucumán), Pedro Miranda (Mendoza), Andrés Zottos (Salta), Mayda Cresto (Entre Ríos), Sergio Ziliotto, Ariel Rauschenberger (La Pampa), Danilo Flores (La Rioja), Oscar Macías (Corrientes) y Graciela Caselles (San Juan). A ellos se sumaron el jefe del bloque del FpV-PJ, el santafesino Agustín Rossi, junto a sus pares Fernando Espinoza, Juan Cabandié, Graciela Caselles y Luana Volnovich.



Carta del PJ al FMI



El presidente de la Comisión de Economía del PJ, Guillermo Moreno, le pidió a Christine Lagarde que no apruebe los adelantos de fondos al país. El ex secretario de Gobierno kirchnerista mandó una nota a la titular del Fondo Monetario Internacional donde le transmite su “preocupación por la propuesta recientemente hecha pública por el Sr. presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, manifestando que pretendía negociar con el FMI la posibilidad de que los desembolsos del acuerdo stand-by oportunamente firmado, correspondientes a los años 2020 y 2021, se adelanten a 2019”.



Dice Moreno que “el año entrante habrá elecciones generales para un nuevo período presidencial. Va de suyo que, de acuerdo con el contrato de mutuo oportunamente firmado, luego ratificado en la exposición presidencial, el actual gobierno sólo se propone alcanzar el equilibrio fiscal en el ítem correspondiente a los ingresos y gastos operativos, manteniendo en las cuentas públicas el déficit que representa el pago de intereses de la deuda soberana.



“Si a su vez se mantuvieran, como al presente, los mercados internacionales de crédito cerrados, la administración de una sana política económica, por un nuevo gobierno, se verá dificultada al extremo”, señaló el dirigente kirchnerista.



“Es por ello que he comisionado al Lic. Pablo Challú, al Dr. Rafael Perelmiter y al Lic. Guillermo Nielsen, miembros del cuerpo que presido, para que tomen contacto con los integrantes de su staff que usted amablemente designe, a fin de reflexionar sobre la problemática ut supra señalada y su posible resolución”.