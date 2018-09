El Hockey y Rugby del fin de semana

Agenda sábado 15/09 🇳🇬

Hockey

Torneo Clausura ASH



Fecha 8 vs CRAI en Rafaela

09.00 Séptima

10.00 Sexta

11.15 Sub-12

13.30 Quinta

15.00 Reserva

16.30 Primera

Rugby

Juveniles

Final Six Dos Orillas – Fecha 3

11.00 M-15 vs Tilcara en Paraná (G. Córdoba)

11.00 M-16 vs Tilcara en Paraná (M. Gallardo)

13.15 M-17 vs CRAI en Rafaela (D. Botta)

14.30 M-19 vs Paraná Rowing en Rafaela (F. Burckwardt)

Plantel Superior a Paraná

Reclasificación TRL 2018

Fecha 6 vs Tilcara

12.45 Pre-Reserva (UER)

14.15 Reserva (Leonardo Del Río –UER)

16.00 Primera (Exequiel Adrover -USR)

Infantiles

Encuentro en San Francisco

Hora salida: 8.30hs. Regreso aproximado: 15.30hs