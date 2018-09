Un cisterna tumbó en Ruta 13 y derramó fertilizantes

Un espectacular e inédito accidente para la región, ocurrió en el mediodía del jueves en Ruta 13, distrito El Trébol, Departamento san Martín. El hecho tuvo lugar a 300 metros del acceso sur de la ciudad, una zona industrial de mucho tráfico.

Un camión VW 12.320 de la firma Transporte Chavero de la ciudad de Rosario con un cisterna de 25.000 litros, viajaba desde la ciudad de Rosario rumbo a la localidad de Piamonte.

El conductor, perdió el control del transporte pesado y quedó atravesado en el pavimento y la violencia de ,la maniobra provocó que el cisterna termine volcado. Por las primeras pericias, el camionero habría "mordido" la banquina, barrosa por la lluvia de la noche anterior, lo que hizo que el vehículo perdiera el control y se atravesara en el corredor asfáltico.

Si bien el conductor -Daniel Barrios, de 46 años- logró evitar el vuelco del camión, no pudo impedir que el cisterna se diera vuelta y quedara con las ruedas hacia arriba y con el contenido - líquido fertilizante - volcando sobre el pavimento. Vale destacar que Barrios resultó ileso del episodio. Bomberos de El Trébol, junto a personal de la Comisaría IV y el departamento de Tránsito, cortaron la Ruta realizando un by pass por la periferia de la ciudad para lograr la continuidad del tránsito que circulaba por ese lugar.

Tomó cinco horas trasvasar el fertilizante a otros recipientes para que los Bomberos lograran poner nuevamente el cisterna en su posición natural y despejar la ruta.

El corredor vial provincial se restableció a las 18 hs.

La palabra de Bomberos

El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos El Trébol Mariano Corsalini le dijo a éste medio: “En mis 22 años de Bombero, esta es la primera vez que hacemos semejante tarea. Estamos preparados lo que es importante. Trabajamos cinco horas. Nos preocupamos por el líquido derramado, que pudimos trasvasarlo y trasladarlo a la Cooperativa Agrícola Ganadera. Tengo que agradecerle a la Familia Bauducco, a Víctor Cardini, a Danilo Viscovik y la gente del Municipio. El fertilizante fue trasladado a la Cooperativa. Se perdieron unos 7000 kilos, el resto fue rescatado”.

Líquido de baja peligrosidad

Consultado Raúl Dominio, Jefe de Defensa Civil, señaló que el líquido derramado no reviste peligrosidad a la ciudadanía. “Este líquido es un oxidante. Dentro de las nueve clases de materiales peligrosos de Naciones Unidas es clase 5. No evapora, no reacciona a la humedad, solamente es un oxidante. Sólo crecerá más el pasto en ese lugar y nada más. El fertilizante derramado no reviste peligro, es degradable en agua", dijo.

