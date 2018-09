Impacto en Pymes e inmobiliarias: “Vienen momentos muy difíciles”

Para la Asociación Empresaria, una tasa de 60% hace “imposible” producir y afirman que las ventas caen junto con los salarios. Además, las propiedades no se comercializan y preocupa la renovación de alquileres. Por otro lado, el “campo” rechaza la suba de las retenciones

La megadevaluación del peso de esta semana agravó una crisis en la economía que ya empezaba a verse. Telenoche (El Tres) reunió a dirigentes de tres sectores diversos para analizar el impacto del salto del dólar en la inflación y el parate en las ventas. “Vienen momentos muy difíciles”, fue el resumen y la coincidencia.

Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, aseguró que se profundizó una “baja de los volúmenes de venta” por la disparada de la divisa estadounidense (subió de 30 a 40 pesos en pocos días en promedio).

“Más que una tormenta creemos que el gobierno no encuentra el rumbo. Y observamos más mala praxis que problemas externos”, dijo el dirigente de las Pymes regionales y añadió: “Es imposible financiar una Pyme con tasas de 60%”.

Desde 2015, las Pymes perdimos un 18% en las ventas, una caída similar a la de los salarios"

Diab trazó un escenario de retracción de los stocks para preservar el capital y, por otro lado, de industrias que venderán “a riesgo y sin poder financiarse”. “Un sector se va a cubrir y otro va a perder”, afirmó y pronosticó: “Vamos a transitar momentos muy difíciles”.

Por otro lado, calculó un lento y persistente retroceso de la actividad: “Tenemos un 18% de volumen de venta negativa con referencia al 2015, más o menos lo que se perdió en el poder adquisitivo del salario”.

Desde el Observatorio Inmobiliario de Rosario, Carlos Rovitti, señaló que hay una parálisis en la compra-venta de inmuebles. En parte porque se deberían reducir los valores entre un 20% y un 30% pero los propietarios se resisten. Dijo que una vivienda de 100 mil dólares debería costar ahora 70 mil.

“Eso sería lo lógico, pero el propietario no quiere resignarse, y por eso no se vende. En las inmobiliarias no suenan los teléfonos”, dijo.

El problema va a estar en la renovación de alquileres: habrá que ver lo que cada inquilino puede pagar"

Además, Rovitti alertó sobre el mercado de alquileres. Aclaró que quien transita un contrato ya acordado “no se tiene que preocupar” pero “el problema es de quien tiene que renovarlo".

"El titular va a querer un 35% ó 38% de aumento por la inflación, pero el inquilino es asalariado y no tiene esa suba en el sueldo ahora. Hay que ver qué es lo que cada inquilino puede pagar”, añadió y consideró: “No se puede dar la proyección de la inflación porque la gente no puede pagarla: un 25% a 30% sería razonable”.

Buzzi contra las retenciones

El representante del “campo” en la mesa de Telenoche fue Eduardo Buzzi, el ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien se mostró en contra de reponer las retenciones a las exportaciones del sector, como se especula para mejorar la recaudación del Estado.

Venimos de la peor sequía de 50 años, se perdieron 8 mil millones de dólares”

“Una cosa es dejar de descontar el medio punto que se venía haciendo y otra que le vuelven a meter al trigo, maíz y carne lo que le sacaron”, dijo y apuntó: “Venimos de la peor sequía de 50 años, se perdieron 8 mil millones de dólares”.

Por otro lado, Buzzi reclamó “reglas macroeconómicas estables” y señaló que “urge una recomposición salarial” y una “concertación” política para salir de la crisis.

