Jubilada: cobra la mínima y le llegaron casi 3 mil pesos de gas

Elevaron un reclamo ante Litoral Gas para que no le corten ni le disminuyan el servicio. Hace dos años, por el mismo período, pagó sólo 163 pesos.

Una jubilada de 73 años que cobra los haberes mínimos, $ 7.853,41, realizó un reclamo a Litoral Gas luego de que le llegara una factura de $ 2.712,48. Lo más insólito es que hace dos años, en el mismo período, consumió más gas y pagó poco más de 160 pesos.

El caso, llevado adelante por la Multisectorial contra los Tarifazos, ya fue elevado como reclamo administrativo ante la empresa encargada de suministrar gas natural en la ciudad y desde la agrupación requieren, como primera medida, que el servicio no se corte ni se disminuya ante estos casos de imposibilidad de pagar la factura de una sola vez.

El abogado de la Multisectorial, Juan Alcaraz, detalló que la factura en cuestión, perteneciente al cuarto período de 2018, "le insume más del 34 por ciento" de los haberes a la jubilada quien, según aseguró el colegiado, vive en "una casita con las comodidades mínimas" y es beneficiaria de la tarifa social.

"Lo que hicimos fue, frente a esa imposibilidad de pago, una presentación en Litoral Gas demostrando la vulnerabilidad económica y social en la que se encuentra la señora, a través de la presentación de su recibo de haberes", indicó Alcaraz.

Por ello, la Multisectorial le solicitó a Litoral Gas que le permita a la anciana hacer pagos en forma mensual: "No es que ella no quiere, sino que no puede pagar. Ofreció abonar lo que económicamente puede, que serían 250 pesos por mes, para esta factura y para el resto, para que vayan cubriendo el resto de las facturas que vienen".

Además, le solicitan a la empresa que "se abstenga de efectuar cualquier corte o disminución del servicio" y que respeten "la medida cautelar dictada por el Tribunal Federal de Dolores (Buenos Aires) en la causa Consumidores Argentinos-Asociación para la Defensa, Educación e Información al Consumidor contra Poder Ejecutivo y otros sobre acción declarativa de inconstitucionalidad".

"Ahora, estamos esperando la respuesta de Litoral Gas a este reclamo administrativo y, sobre todo, ver la actitud frente a esa falta de pago y que no corten el suministro de gas", aseveró Alcaraz.

Igual consumo, mayor tarifa

El dato insólito recayó en la comparación de facturaciones del mismo período en los dos años anteriores: "El consumo de este período es incluso menor que el mismo en el 2016 y, en esa ocasión, esta mujer pagó $163,54. En el mismo período el año pasado, con un consumo igual al de este año, pagó $714,94".

Alcaraz afirmó que la comparación entre 2016 y 2018 "no tiene parangón" y que "aún siendo beneficiaria (en referencia a la mujer) de la tarifa social, le ha llegado ese monto".

"Tiene una vivienda con las comodidades mínimas: una casita con una habitación y cocina comedor. No es que tiene un gran consumo y acá el gas solamente le está insumiendo casi el 35 por ciento de sus ingresos mensuales", añadió el profesional que encabeza la Multisectorial contra los Tarifazos.

Pobreza energética

Según Alcaraz, el caso de la jubilada demuestra que el país vive una situación de "pobreza energética".

"Esto demuestra lo que ya se sabe a nivel internacional: que Argentina es pobre energéticamente. Hay resoluciones de organismos internacionales que consideran a la población argentina energéticamente pobre", manifestó Alcaraz.

Sobre esas resoluciones, añadió: "Cuando el pago de los tres servicios básicos y esenciales (agua, luz y gas) le insumen más del 10 por ciento de sus ingresos a los usuarios, es que la población es energéticamente pobre. En el caso de esta señora, un sólo servicio triplica ese porcentaje".

Consultado sobre si la Multisectorial lidia con casos de este tipo, el abogado dijo que "permanentemente" reciben casos como el de la jubilada de 73 años. Algunos, con montos impagables. "Nos han acercado facturas de $5.000, $7.000 y hasta casi $14.000, todas de gas".

"Esas facturas son de usuarios en general, aunque hay algunos que son jubilados. Hay también gente que es beneficiaria de la tarifa social y que, a pesar de ello, le llegan facturas que le son imposibles de pagar", concluyó el letrado.

La factura. La boleta de gas que recibió la jubilada rosarina fue de $ 2.712, 48.