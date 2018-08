Marcos Peña: "Descartamos absolutamente la posibilidad de default"

Luego de una jornada plagada de rumores, y en la que dólar superó los $42 para cerrar en $39,78 según el promedio de Banco Central, el jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró que la Argentina no caerá en default. "Descartamos absolutamente esa posibilidad", dijo esta tarde en la jornada "Diálogos para la Argentina", que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realiza en el marco de su 105° aniversario.



Si bien no lo desmintió directamente, y según informa Infobae, habló de los rumores sobre su renuncia y dijo que es una potestad del presidente Mauricio Macri. "Hoy no lo piensa", afirmó.



Ese, el del default, es un "escenario que no tiene ningún tipo de sustentabilidad" dijo el funcionario, quién agregó que "no tengo dudas de que hay sectores a los que no les interesa que le vaya bien a un proceso de cambio y renovación en la Argentina".