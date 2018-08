Conflicto universitario: más de 500 estudiantes y docentes santafesinos viajaron a la marcha federal

Desde hace semanas las universidades de todo el país se encuentran en pie de batalla reclamando con paros, movilizaciones la falta de acuerdo paritario y presupuestario.



En este contexto, para este jueves 30 de agosto se proyecta una masiva marcha federal que convocará en Buenos Aires a cientos de miles de estudiantes y docentes, entre los que se destacarán también alrededor de 500 santafesinos que esta mañana partieron en varios micros desde el Rectorado.



Cabe destacar en esta línea que ayer se concretó sin éxito una nueva reunión entre las partes. Consultada al respecto, la secretaria general de Adul, Mariana Carminatti, comentó que el rechazo unánime se enfocó en que "el Gobierno ratificó el ofrecimiento de un 15% y cifras fijas a cobrar en diciembre, que además no tenían en cuenta un ítem muy importante como es el de antigüedad y que representaban alrededor de $1.000 para cargo un titular".



En ese sentido, remarcan que consideran que "hay poca voluntad de mejorar la oferta". Y en este sentido comentó que actualmente un docente que recién empieza, con dedicación semiexclusiva de 20 horas (cargo testigo) percibe mensualmente entre $11.000 y $12.000 pesos mensuales, "es decir, que muchas de las categorías docentes están por debajo de la línea de pobreza".



Asimismo, Carminatti detalló que hay docentes con dedicación simple que tienen un sueldo de $5.500. Y dijo: "Muchos dicen, «bueno, pero trabajan diez horas». Y yo lo que les aclaro es que no por ello pueden tener menos calificaciones que los otros y que también esas pocas horas tienen relación con que no les dan otro cargo".





Sobre la marcha



Carminatti se refirió a la masiva marcha que esperan se desarrolle hoy del Congreso al Ministerio de Educación en Buenos Aires diciendo: "Del encuentro participarán estudiantes y docentes de Santa Fe y todo el país. Sabemos que será contundente y esperamos que el Gobierno Nacional tome nota de lo que representa el movimiento, que está conformado también por muchos estudiantes que entienden el avasallamiento que hay sobre la universidad y que nos respaldan cuando decimos que no nos gusta estar de paro, pero que vamos a volver a las aulas solo cuando tengamos una cifra dignamente aceptable".



Para cerrar la mujer no quiso dejar de mencionar la contención recibida por parte de los estudiantes que desde hace días están realizando tomas pacíficas en la Facultad de Humanidades; de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y el Instituto Superior de Música de la UNL de Santa Fe.