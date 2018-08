Por unanimidad, el Senado habilitó los allanamientos a Cristina Kirchner

En una sesión histórica, el Senado aceptó las órdenes de allanamiento a las propiedades de Cristina Kirchner que solicitó Claudio Bonadio.

La sesión comenzó pasadas las 14 con el quorum necesario para habilitar la discusión. Este miércoles también se debatirá la ley de extinción de dominio, ley clave para recuperar bienes de la corrupción, el narcotráfico y lavado de dinero.



Juan Pais, senador del FPV, pidió resguardar la integridad de los bienes de la expresidente y los elementos que se encuentren en su interior. "Debe garantizarse el derecho a la propiedad, son razonables los pedidos de Cristina". Fue allí cuando se preguntó: "¿Y si encuentran papeles del Senado a los que no está autorizado el juez?".



En tanto, la senadora María Ines Pilatti Vergara, rechazó de forma contundente el pedido de Bonadio. "No veo manera de justificar este allanamiento porque no podemos tener la mitad de los fueros sí, y la otra mitad no. Habilitar el allanamiento a las propiedades a una senadora es una forma de desafuero, y si no lo es, dadan las características y los antecedentes de este no juez es como darle una gillette a un mono".

Eduardo Costa, senador de Santa Cruz por la UCR, fue muy duro al referirse a la gestión kirchnerista. "Lo dicen los empresarios, no es un show mediático. Es gente que están aportando para acabar con la corrupción. Es el mayor saqueo de recursos públicos que se haya hecho al Estado argentino", manifestó al enumerar las diferentes obras públicas que el gobierno de Cristina Kirchner pagó pero nunca fueron realizadas. "Se llevaron todo", cerró.