Vuelca un micro: Al menos tres muertos en un accidente en ruta

Un ómnibus de larga distancia que iba camino a Mar del Plata despistó en la mañana de este miércoles sobre la ruta Nº 2 y volcó sobre una zanja en un accidente en el que fallecieron al menos tres personas: dos hombres de entre 45 y 55 años y un adolescente de 16 oriundo de Santa Clara del Mar.



El fiscal de Delitos Culposos, Rodolfo Moure, resolvió detener al chofer del colectivo –tanto él como su compañero salieron ilesos– acusado de homicidio culposo agravado. La policía le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo, aunque también se le extrajo sangre y orina para determinar si conducía bajo los efectos de alguna sustancia.



El vuelco ocurrió en el kilómetro 373, en el partido de Mar Chiquita, a la altura de la localidad de Vivoratá pasadas las 7 de este miércoles. El micro de la empresa Rutamar, que llevaba 26 pasajeros y quedó completamente volcado y sumergido en el agua a la vera del camino, partió de General Pacheco y recogió otros pasajeros en 16 localidades más.



"Hasta el momento tenemos 20 heridos y tres personas fallecidas. Recién se da vuelta el micro y tenemos que ver si no hay otras personas fallecidas dentro", indicó el fiscal a cargo de la causa.



Al momento del accidente no había lluvia ni niebla, la visibilidad era totalmente normal. Sobre el asfalto no hay ninguna marca de neumáticos ni indicios de accidente. "Quizás el chofer se quedó dormido", informaron.