El Cine Belgrano estrena "Hotel Transylvania 3"

"Hotel Transylvania 3" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Genndy Tartakovsky / Duración: 98 minutos / Género: Animación, Infantil / Calificación: Apta para todo público.

Sinopsis: La familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que Drac pueda gozar unas vacaciones de verano y dar vacaciones a todos los demás en el hotel. Pero estas vacaciones de sueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis nota que Drac se enamoró de la misteriosa capitana del barco, Ericka, la cual esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

Podrá verse desde el viernes 17 al martes 21 de agosto a las 18, doblada y en 3D. La entrada general tiene un valor de $100.

"Jurassic World 2: El Reino Caído" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Colin Trevorrow / Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard / Duración: 124 minutos / Género: Aventuras, Acción / Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas.

Sinopsis: 22 años después de los eventos ocurridos en Jurassic Park, la Isla Nublar se prepara para recibir a los visitantes de Jurassic World, el parque temático de dinosaurios que originalmente había sido diseñado por John Hammond. El parque trae toda una serie de eventos: shows acuáticos, carreras y más. Hasta que un experimento biológico sale mal.

Podrá verse desde el viernes 17 al martes 21 de agosto a las 19:45, doblada y en 3D. La entrada general tiene un valor de $100.

"Re loca" (Argentina, 2018) / Dirección: Martino Zaidelis / Elenco: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Gimena Accardi. / Duración: 64 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para mayores de 16 años.

Sinopsis: Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos? Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

Podrá verse en el marco de Espacio INCAA desde el viernes 17 al martes 21 de agosto a las 22:00. La entrada general tiene un valor de $40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $20.