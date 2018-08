Intendentes justicialistas y radicales rechazan la eliminación del fondo sojero

Los intendentes y presidentes comunales del justicialismo y del radicalismo recibieron la noticia de la decisión del gobierno nacional de eliminar el fondo sojero justo cuando estaban reunidos en un plenario para ver cómo hacían frente al reclamo salarial de Festram que pide aplicar la cláusula gatillo por inflación a los salarios de los municipales. A la mayoría de los presentes se les terminó de transformar la cara cuando se enteraron que el decreto de necesidad y urgencia ya estaba firmado por el Presidente Mauricio Macri.



El Foro de Intendentes Justicialistas ya emitió un comunicado rechazando la medida y aseguraron que ya le pidieron una reunión urgente al gobernador Miguel Lifschitz para analizar las consecuencias y plantear un rechazo generalizado de toda la provincia. Por su parte, el presidente del Foro de los intendentes radicales, Dionisio Scarpín, se mostró sorprendido por la medida e indicó que en breve se expresarán sobre el tema.



El intendente de Gálvez y referente de la región centro del Foro de Intendentes del PJ, Mario Fissore, dijo que desde esa entidad se "está bregando en estos momentos por una reunión con el gobernador de la provincia" porque entienden que: "(...) todos juntos, todos los estamentos políticos de los diversos partidos y todos aquellos que tenemos responsabilidades en municipios, comunas y la provincia tenemos que emitir nuestro pensamiento y nuestra forma de ver el achicamiento de los recursos tanto a nivel provincial como comunal y municipal".



"En nuestras ciudades cada uno ya lo está haciendo público pero esperamos una reunión conjunta con los distintos estamentos provinciales y fundamentalmente con el gobernador para emitir de forma conjunta nuestra preocupación por este tema", sostuvo Fissore.



Los referentes locales del justicialismo ya emitieron un comunicado en rechazo a la eliminación del fondo sojero, pero Fissore insistió: "Queremos hacerlo más amplio porque esto nos toca a todos, sea del partido político que sea. Estamos esperando una respuesta del gobernador y esperamos que sea en lo que queda de esta semana o la semana que viene".



En tanto, el intendente de Avellaneda y presidente del Foro de Intendentes Radicales, Dionisio Scarpín, se mostró sorprendido por la medida nacional y aseguró que el impacto dependerá de la solvencia que tenga cada municipio y comuna, aunque admitió que muchos están en una situación delicada.



Scarpín reconoció que los recursos que se perderán con el fondo sojero "son varios millones de pesos" y que eso es una preocupación de todo el Foro de Intendentes Radicales que en los próximos días va a hacer un comunicado para sentar postura, aunque duda del efecto que eso pueda tener sobre una medida que ya se implementó.



"Por supuesto que vamos a manifestar lo que pensamos", dijo Scarpín que aclaró que todavía no pudo encontrarse con José Corral, el intendente de Santa Fe que forma parte del foro y que el viernes pasado estuvo reunido con el propio Mauricio Macri.



"No hemos tenido contacto porque hoy estuvimos en Santa Fe con varios intendentes por el plenario que había convocado la provincia, pero él no estaba. Así que yo no pude hablar con él", aseguró Scarpín quien adelantó que el foro volverá a reunirse a fines de agosto.



El intendente de Avellaneda también dijo que si bien la medida de Nación es muy reciente, con algunos de sus pares se analiza la posibilidad de que la provincia pueda destinar partidas a municipios y comunas que atenúen la quita del fondo sojero. Hay obras y compra de equipamiento que veníamos haciendo que si no tenemos más ese fondo no lo vamos a poder hacer", afirmó.



Al ser consultado al respecto, Scarpín dijo que no solo es por la situación de las obras que realizan los municipios y comunas, sino también, pensando en cómo afrontar los salarios en lo que resta del año: "Todo es muy reciente pero analizamos la posibilidad de un anticipo pensando en la reducción de la recaudación, ahora lo del fondo sojero. Va a haber muchos municipios y comunas que van a estar realmente muy complicados para afrontar la política salarial de aquí a fin de año".



Para obras locales



El intendente de Gálvez le puso números a la resignación de recursos que harán los galvenses. "El Fondo Federal Solidario es el 30% de las retenciones a las exportaciones. Para nuestra ciudad este año teníamos presupuestados 4,5 millones de pesos y hasta el momento ingresaron 2,5 millones de pesos y a partir de ahora esto ya no ingresa más. Con esto nosotros ejecutábamos algunas obras en la ciudad y acompañábamos a instituciones en mantener las condiciones edilicias. Recibimos esta medida con mucho dolor porque son recursos que van a dejar de ingresar a los municipios y a las arcas de la provincia.



"Algo nos había anticipado el ministro de Economía de la provincia. Pero no creímos que iba a ser tan pronto, que esto recién era a partir del 2019. Indudablemente que la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina y el gobierno tener que cumplir con las metas que le propusieron está generando todo esto", cuestionó Fissore.



Por su parte, Scarpín aseguró que las partidas del fondo sojero en su localidad volvían al campo: "Creo que a todos nos tomó por sorpresa esto de no recibir más el Fondo Federal Solidario. Desde que se empezó a percibir este fondo, en la ciudad de Avellaneda tomamos la determinación de retornarlo a los productores agropecuarios a través de su afectación total para obras en los caminos rurales".