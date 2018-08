Universitarios ratificaron la medida de fuerza y el segundo cuatrimestre no arranca

Los docentes universitarios ratificaron la medida de fuerza y decidieron continuar con el no inicio del segundo cuatrimestre luego de la reunión paritaria mantenida con el gobierno nacional.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios sostuvo que la propuesta realizada es "una nueva preocupación". La misma consiste en un incremento salarial de un 5 por ciento retroactivo a mayo y un 5,8 por ciento a partir de agosto. Las subas no serían acumulativas y sumado al incremento de principio de año, la suba total del año no alcanzaría el 15 por ciento.



De esta forma, desde la Asociación de Docentes Universidad Nacional del Litoral confirmaron a UNO Santa Fe la decisión de continuar con el plan de lucha que habían iniciado el 6 de agosto pasado.



La medida se había resuelto el viernes pasado, cuando Conadu Histórica realizó su congreso extraordinario para evaluar cómo seguir con la medida de fuerza. Luego del rechazo a la nueva propuesta, desde Adul ratificaron el no inicio del segundo cuatrimestre con cese total de actividades



Comentaron que habrá reuniones y asambleas en todas las dependencias que tienen vinculación con la Universidad Nacional del Litoral. En tanto, el viernes se volverán a reunir las diferentes Asociaciones en Buenos Aires para definir los pasos a seguir en caso de no haber un acuerdo paritario.



A modo de protesta este lunes al mediodía levantaron una carpa blanca frente al Rectorado de la UNL, en la esquina de San Jerónimo y Bulevar Pellegrini.