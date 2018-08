Día internacional de Zurdo: mitos y verdades

Los zurdos lo tienen difícil con los objetos cotidianos, como las tijeras, que están pensados para diestros. El Día Internacional del Zurdo, que se celebra este lunes, tienen como objetivo concienciar sobre esas dificultades y mostrar solidaridad con los afectados, que a menudo sufren prejuicios.

El Día Internacional del Zurdo lo convocó por primera vez el estadounidense Dean Campbell en 1976.

Campbell también quería alejar las supersticiones en torno a los zurdos. En muchas culturas ser diestro es lo normal y generaciones de niños zurdos fueron obligados a utlizar "la bonita mano" derecha y adaptarse a la mayoría.

Las cifras sobre zurdos oscilan mucho y podrían estar entre el 5 y el 25 por ciento de la población.

Mitos y verdades: un juego

La realidad es que da lo mismo con qué mano prefiere escribir una persona. Pero los zurdos suelen toparse en el día a día frecuentemente con dificultades y prejuicios. Con motivo del Día Internacional del Zurdo, que se celebra este lunes, dpa ofrece una encuesta sobre este tema:

(Pueden ser correctas varias respuestas por pregunta. Al final de la nota, las respuestas)

1)¿Como se convierte uno en zurdo?

a) Los investigadores presumen que hay un factor genético. Los padres zurdos suelen tener más hijos zurdos que el promedio.

b) Los padres educan a sus hijos para ser zurdos de modo que se conviertan en alguien especial.

c) Nadie lo sabe a ciencia cierta.

2)¿Cuán alta es la proporción de zurdos en la población?

a) Las estimaciones oscilan del 5 al 25 por ciento. Suele haber más zurdos hombres que mujeres.

b) Hay partes iguales de zurdos y diestros.

c) La mayoría de los niños nacen zurdos, pero se los reeduca por motivos culturales.

3)¿Por qué tienen tan mala imagen los zurdos ?

a) El uso de la mano izquierda fue asociado en el Medioevo con la brujería.

b) La mano izquierda es considerada impura en muchas culturas porque se la usa para la higiene corporal.

c) El tiránico emperador romano Nerón era zurdo, y eso definió la imagen de los zurdos durante siglos.

4)¿Tienen ventaja los diestros en el deporte?

a) Sí, sobre todo en el tenis, la esgrima, el balonmano y el boxeo. Por otra parte, la fuerza del brazo derecho es mayor.

b) Ser zurdo o diestro no supone ninguna diferencia.

c) En los llamados deportes interactivos puede haber una ventaja para la minoría de los zurdos: sus ataques llegan desde direcciones inesperadas para los diestros.

5)¿Qué presidente estadounidense no fue zurdo?

a) Ronald Reagan (1981 - 1989)

b) Bill Clinton (1993 - 2001)

c) George W. Bush (2001 - 2009)

d) Barack Obama (2009 - 2016)

Respuestas correctas:

1: a y c

2: a

3: a y b

4: b y c

5: c