Perotti impulsa un proyecto alternativo sobre la despenalización del aborto

“Se ha discutido mucho, hay posiciones claras de un lado y de otro. Y más allá de la pasión que ha puesto cada uno, ha habido respeto. Este proyecto trata de dejar un piso lo más alto posible, para que no quede un vacío, y me parece construir ahí”, dijo, en diálogo con este diario.



El senador prefirió no precisar cuáles son los alcances de su proyecto y las modificaciones que propicia con respecto a la iniciativa original, a la espera de termine la ronda de consultas iniciada.



No obstante, según lo recogido de otras fuentes parlamentarias, la iniciativa adopta el “protocolo” de interrupción del embarazo que se aplica en Santa Fe, encuadra en el fallo A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que autorizó la interrupción de un embarazo de una menor de 15 años, producido por violación de su padrastro) y toma del proyecto de Diputados el capítulo tres, que estableces los programas de consejería sobre educación sexual y reproductiva.



Más moderado que el acuerdo de los “verdes”, en los cambios que propone se admite la despenalización por problemas de salud de la mujer, pero no contempla la interrupción voluntaria del embarazo, que en el texto presentado en comisión se fijaba en las 12 semanas. Los que impulsan la ley no aceptan bajar ese artículo y Perotti pone como condición para adherir que se adopte su proyecto. Alega que en Santa Fe la aplicación del “protocolo” flexibiliza el aborto en los hechos.



“Hay una media sanción que hasta aquí no está generando las adhesiones (suficientes para su aprobación), pero tampoco uno siente que el no por el no sea el camino. El intento es tomar lo mejor de lo que hasta aquí se ha discutido, para dar un marco superior. Ojalá eso se consiga, ojalá haya posibilidades de eso”, sostuvo Perotti.



El senador insistió en que “uno cree que en estos momentos hay que mantener el diálogo, la mejor disposición a encontrar puentes, y a encontrar algo superador, que hoy no está dado. El Senado tiene que estar a la altura de las circunstancias, y poner lo mejor.

