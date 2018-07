Denunció que su padre es un cura que la abandonó: "No me callo más"

Una chica de 18 años denunció que un sacerdote es su padre y que nunca quiso verla. La joven le cuestiona al religioso "su doble moral" al manifestarse en contra del aborto legal habiéndola abandonado. "Si bien estoy viva, si fuera por él estaría en completo abandono", cuenta Agustina Gamboa en una carta que publicó en Facebook.

Según publicaron medios porteños, cuando tenía 15 años Agustina viajó a Salta para buscar a su papá, un cura que se negó a reconocerla. Lo encontró en una iglesia justo antes de dar misa y discutieron, pero nunca más lo vio.

Ahora, a sus 18 años, en medio del debate por el aborto legal lo escuchó defender la postura de la Iglesia y un pedido para que “los chicos están vivos”. Entonces decidió publicar una carta pública en Facebook que se viralizó.

En su testimonio, Agustina cuenta que le llevó mucho tiempo poder conocer a su padre.

"A partir de mi insistencia pudimos concretar algunos encuentros que se hicieron cada vez más complicados. Nos veíamos en estaciones de servicios alejados de toda persona que lo pudiera reconocer. En los encuentros me repetía que me amaba pero que no podía ser mi padre", relató.

"Cuando mi progenitor habla de respetar las dos vidas debo decir que no respetó la vida de su hija por defender su imagen y sus privilegios económicos. La iglesia encubrió y ayudó a ocultarme, nadie debía enterarse de mi existencia", agregó Agustina.

La carta completa: