En rechazo al proyecto de legalización del aborto se hizo entrega de firmas para el Senador Omar Perotti

En la mañana del lunes 30 del corriente, integrantes de la organización “Rafaelinos por la Vida”, asistieron a las oficinas del Diputado Roberto Mirabella, con quién tenían pautada una reunión, en la cual se hizo entrega de una nota acompañando documentos que contenían un petitorio con 9.156 firmas de habitantes de Rafaela y zona, a favor de las 2 vidas, para su posterior entrega al Senador Omar Perotti.

En medio de una charla cordial, se agradeció al Diputado por su predisposición para recibir a las 8 personas que asistieron en representación del grupo anteriormente mencionado y se le dio a conocer el pensamiento que aúna a los voluntarios que se determinaron a trabajar en pos de la defensa de la vida de la madre y el niño por nacer.







El Dr. Pablo Possetto, inició la conversación haciendo referencia a la inconveniencia de aprobar una ley que acredite el aborto, señalando especialmente que “los legisladores deben tener presente que, en esta materia, el sistema penal vigente, es uno de los más humanitarios del mundo, en la aplicación de la pena para la mujer por este tipo de delitos, en la medida que establece una pena menor para la misma, y contiene una serie de previsiones (la suspensión del proceso a prueba, comúnmente conocida como “probation”, prevista por el artículo 76 bis del Código Penal; posibilidad de acogerse a una condena en suspenso, como estipula el artículo 26), de acuerdo a las cuales en caso de recibir una condena, no será de cumplimiento efectivo, es decir, no irá a prisión; el delito de aborto puede consumarse hasta en tres oportunidades distintas y recién en este momento, la mujer se enfrentará a la “posibilidad real” de condena de prisión efectiva (en Argentina prácticamente no existen precedentes).”

Además, Possetto mencionó que “nuestros senadores deben considerar que a excepción de Rosario, lugar donde se registra una importante adhesión al proyecto que tiene media sanción en Diputados, en el resto de la Provincia existe un claro rechazo a la aprobación de la norma en tratamiento.”







Continuó destacando el letrado, que “resultaría inapropiada la aceptación de la norma cuando ninguna plataforma electoral contemplaba la posibilidad de legalizar el aborto, por lo que nadie otorgó mandato a través de las urnas para que quienes nos representan aprueben una ley de estas características.

Nieves Torres, técnica en adicciones, compartió experiencias que tuvo al asistir a mujeres que se habían practicado abortos, y manifestó como las mismas llegan devastadas, con problemas psicológicos, “muchas no sufren las consecuencias de inmediato, pero al cabo un tiempo comienzan a padecer a causa de su decisión”.

El Dr. Hernán Zampar, representando al personal de la salud, abordó el tema diciendo que “si la ley se aprueba lo que hoy es un delito será un derecho”, y que en la misma no está contemplado adecuadamente hasta qué punto un médico puede hacer objeción de conciencia.







Possetto aportó a este comentario, indicando que “el proyecto no evidencia ninguna virtud, a excepción de la supuesta voluntad de proteger a la mujer vulnerable, lo cual es sumamente valorable, y que de aprobarse la ley, “el delito contra la vida del niño por nacer, dejará de serlo cuando la madre así lo decida, lo cual implica poner en mano de particulares la decisión de proteger o no un bien jurídico tan importante como la vida de un inocente”. Dijo además que este “no es un tema partidario, está claro que este proceso nos lleva a involucrarnos socialmente y vamos a acompañar a los políticos que estén a favor de la vida”.

El Dr. Rodolfo Zendher agregó que “por donde se lo mire el proyecto es inconstitucional y esto provocará que se abra un escenario de conflictos, debido a todo lo que tendrá que ser modificado si se aprobare”. Luego, agregando a su exposición mencionó que “ser un país moderno no significa propiciar la cultura de la muerte”, y aseguró que “no queremos copiar modelos, queremos tener el nuestro”.

Atentamente Mirabella escuchaba a cada uno de los exponentes, que continuaban manifestando los argumentos por los cuales solicitan a los Senadores que no se vote a favor de la despenalización del aborto.

Oportunamente se le informó que en toda la provincia se han recolectado más de 80.000 firmas (dentro de las cuales están comprendidas las acumuladas en nuestra ciudad).

Jorge Huber expresó personalmente su tristeza por no haber podido concretar una entrevista con el Senador Perotti, diciendo que “no es una actitud antojadiza por la cual nos movemos, se está definiendo entre la vida y la muerte y no hay puntos medios”.

Por su parte, el licenciado Juan Argañaráz, hizo mención a toda la tarea que viene realizando “Rafaelinos por la Vida” desde hace 5 años mostrando el compromiso de este grupo y además, comentó acerca de la “fuerte batalla mediática que se propagó acrecentando la popularidad del tema desde la perspectiva de quienes proponen que sea ley”.

El Diputado, luego de escuchar a todos los presentes, les agradeció por asistir a la reunión, y confirmando lo que ya se había mencionado, dijo que “este tema no tiene pertenencia de un partido político”, mencionando que “no coincidimos con la voluntad del Presidente de enviar el proyecto y que está mal planteado el debate”.







Además aclaró: “Omar no recibió a grupos, si tuvo la oportunidad de hablar individualmente con la gente, incluso cuando vino a la ciudad lo hizo con algunos referentes para escuchar opiniones”, y expresó que “en el espacio político que ellos integran no hay un pensamiento unánime con respecto al tema”, pero que él considera que hay un sistema complejo que abordar teniendo en cuenta que existe un marco jurídico adecuado para que se pueda aplicar la ley.

Finalmente, Mirabella se comprometió a entregar al Senador Omar Perotti el petitorio con las más de nueve mil firmas de nuestra región y son 86.000 firmas aproximadamente, de toda la provincia de Santa Fe, las que serán enviadas al Senado, resta esperar la votación que se llevará a cabo el 8 de agosto.