Una ONG antiaborto le exigió a Perotti votar en contra de la ley

Una solicitada publicada en un vespertino santafesino levantó más polvareda en relación a la legalización del aborto en Argentina. Y a una semana de la votación crece la presión sobre los senadores nacionales que aún no han hecho pública su postura. A página completa, la organización ultraconservadora Citizen Go (contraria al matrimonio igualitario, la eutanasia y el aborto) le pidió al senador por Santa Fe, Omar Perotti, que vote en contra del proyecto que ya cuenta con medio sanción de Diputados.La solicitada mostró la imagen del ex intendente rafaelino y una frase contundente: "Senador Omar Perotti. Vote no al aborto". El texto prosigue: "Los más débiles y vulnerables necesitan un Estado que los proteja y les brinde soluciones justas sin descartar a nadie".

El tono del mensaje se muestra luego imperativo y en un cálculo político para el año que viene: "Más de 86 mil ciudadanos le han pedido que cuide la vida de todos, desde la concepción. Hoy la decisión está en sus manos. En 2019 estará en las nuestras. Vamos a votar por un gobernador que defienda la vida de los dos".

La solicitada llamó la atención, y despertó la curiosidad. ¿Qué es Citizen Go? Se trata de una ONG que hace lobby mundial para imponer posiciones ultraconservadoras. Fue fundada en España en 2013 y en su plataforma de contenidos se opone al matrimonio igualitario, critica duramente a gays, al colectivo de la diversidad sexual (LGTTB), se opone al aborto, las técnicas de reproducción asistida, la educación sexual escolar y la eutanasia.

Según reza su página web, trabaja "para asegurar que los valores y opiniones de los ciudadanos provida y profamilia influyan en la sociedad y en la política". Sus comentarios están plagados de opiniones de sectores de la Iglesia y su postura es ultracatólica. ¿Cómo se financia? Según su página web a través de donaciones privadas lo que les permitiría financiar las campañas, incluidas las solicitadas.

Al igual que su órgano antecesor Hazte Oír, a Citizen Go se la vincula con la asociación secreta de extrema derecha, paramilitar, antisemita, ultracatólica de origen mexicano El Yunque.

La solicitada del domingo pasado es una acción más que emprendieron los militantes de esta "ONG". El resto son actos públicos y cadenas de correos electrónicos a los propios legisladores y funcionarios de todo el país. La misión es "inundar" de mails a quienes tienen la decisión de legislar e influenciar sobre medios de comunicación y formadores de opinión.

Desde Citizen Go Argentina se informó que la presión contra la legalización del aborto no sólo es contra Perotti.