Macri dijo que, pese a la "tormenta", pasan "cosas muy buenas"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que "a pesar de esta tormenta" en el país "están pasando cosas muy buenas". Lo hizo al participar del acto que se realizó en la planta de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba junto al gobernador Juan Schiaretti y el intendente Ramón Mestre.

Allí participó del lanzamiento de un nuevo modelo Pick Up Frontier de Nissan. Ante el CEO global de la automotriz, Hiroto Saikawa, quien manifestó que se espera que "se creen miles de trabajo" en la planta, Macri destacó la importancia de la industria automotriz.



"Nos topamos una tormenta de frente y nos obliga poner el hombro", afirmó el presidente, tras explicar que esa situación fue producto de los "conflictos de la volatilidad de los mercados".



"El otro problema de la tormenta es por el dólar, que se escapó", pero también recordó que la "sequía le pegó al campo". Tras sostener que eso "fue un golpazo", indicó que para el año viene habrá mejoras en las campañas del trigo y la soja.



En ese sentido, aseguró que "no nos quedamos llorando, tomamos muchas medidas y nos permitió afrontar la tormenta sin cambiar el rumbo porque es el correcto".



Asimismo, indicó que "mas allá de las preocupaciones, esta tormenta no es igual que algunas del pasado, porque reaccionamos y tenemos claro hacia dónde vamos".



En ese marco, el jefe de Estado sostuvo que el sector automotriz apunta a "exportar y crear trabajo de calidad, lo que significa que a pesar de esta tormenta, están pasando cosas muy buenas".



Macri, antes de visitar la automotriz, participó de la Mesa de Maquinaria Agrícola, que se desarrolló en la empresa Sohipren, en la capital cordobesa, junto a Schiaretti; los ministros de Producción, Dante Sica, y de Agroindustria, Luis Etchevehere, y el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga.



El jefe de Estado sostuvo la importancia de "ir por más, lo que significa más dialogo" y se remitió a la importancia de "Plan 1 millón de vehículos", destacando que se requiere trabajo "en equipo".



"Hay que dialogar con sinceridad y actitud constructiva, eso es lo que hubo con la mesa automotriz", precisó Macri. El presidente, en otro pasaje de su discurso, afirmó "que los argentinos somos imparables si trabajamos juntos".



Macri, quien llegó a Córdoba directamente desde Sudáfrica, donde participó de la X Cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), reiteró que los mandatarios le "volvieron a ratificar el apoyo a las reformas que estamos haciendo", tras sostener que el de Argentina "es un cambio en serio", tras remarcar que "no hay soluciones mágicas" donde "nadie nos regalara nada".



Por su parte, Schiaretti destacó que la tarea conjunta entre la "Nación y la provincia permite" "inversiones" como la que hizo Nissan por 600 millones de dólares, para la producción de su nuevo modelo de pick up.



El mandatario además subrayó que Córdoba es "la Cuna de la industria automotriz", y que "se está consolidando un polo de producción".