Hockey - Derrota con Banco en casa

Fue derrota por 6-2 en el encuentro principal, marcando los tantos del “Verde” Abril Beltramino y Pamela Domínguez.



En el juego de Reserva CRAR se impuso por 2-1 gracias a los goles de Guillermina Baldasarre.

Para el próximo sábado 4 de agosto está programada la segunda fecha, instancia en la cual CRAR estará enfrentándose con La Salle.

Los otros resultados de la tira:

Sub-12: CRAR 0 vs Banco 4

Sub-14: CRAR 1 (Ailen Salti) vs Banco 3

Sub-16: CRAR 2 (Pierina Stuky y Sofia Canella) vs Banco 2

Sub-18: CRAR 2 (Catalina Schiavi y Abril Beltramino) vs Banco 3