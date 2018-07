En la mesa de Mirtha Legrand, Florencia Raggi dio detalles del difícil momento que vivió Gabriela. "Ella rompió bolsa en la clínica, obviamente no le dieron la opción de interrumpir ese embarazo. Tuvo una septicemia generalizada", recordó la actriz

Florencia Raggi integra el colectivo de actrices que piden por la despenalización y legalización del aborto. El último sábado, invitada a La noche de Mirtha, la artista contó una historia familiar ligada al reclamo.

Vestida de verde, Raggi contó que la vida de su hermana Gabriela corrió peligro al negársele un aborto en una clínica tras romper bolsa.

"Mi hermana casi se muere porque no había ley del aborto", comenzó la actriz, en referencia al hecho ocurrido en 1996.

"Ella rompió bolsa en la clínica, obviamente no le dieron la opción de interrumpir ese embarazo y el feto que estaba formándose. No pudo decidir, siguió con el embarazo y a las semanas fue a trabajo de parto, el feto ya había fallecido y ella tuvo una septicemia generalizada", recordó Raggi.

Como consecuencia, su hermana debió permanece en terapia intensiva.

"No veía, solamente le funcionaba el corazón, la tenían que dializar. Tenía otro hijo que podía quedar huérfano, y en realidad zafó porque tenía que hacer más cosas en esta vida, porque en realidad venían los del Incucai y nos decían que nos despidiéramos, estuvo mucho tiempo muy mal", contó.

Gabriela, la hermana de Florencia, escribió una carta que fue difundida por Raggi en su cuenta de Instagram. En el texto se revelan los pormenores de ese duro momento.

"Ella contó su experiencia, obviamente también está a favor del aborto, como para que cada uno sea dueño de su cuerpo, de sus decisiones y medianamente de su destino (...) La discusión no es «aborto sí, aborto no». Es «aborto clandestino o aborto seguro». Es como el matrimonio igualitario: el que no quiera abortar, no va a abortar", concluyó la actriz en la mesa de La Chiqui.

La Cámara de Senadores tratará el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que ya cuenta con media sanción de Diputados, el próximo 8 de agosto.