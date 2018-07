¿Por qué el precio de la leche aumenta tanto del tambo a la góndola?

La crisis de los productores lecheros se profundizó en los últimos meses y el precio de la leche sigue siendo uno de los principales problemas. La amplia diferencia entre los precios abonados a los productores y los pagados por los consumidores es la punta del iceberg. En la profundidad, los eslabones primarios de la cadena piden al Estado cambios estructurales.

Variación entre el precio de origen y destino

Según los datos relevados por el Centro de Estudios de Desarrollo Económico Benjamín Hopenhayn (Cedebh), que toma como referencia de análisis los precios publicados en el sitio web de un supermercado de proyección nacional (Coto digital), el costo para el consumidor del litro de leche entera fresca en junio fue de $29,85. Mientras que al productor se le abonó en el mismo mes $6,75 promedio por litro de leche cruda en el país, conforme a los datos publicados por la Dirección Nacional Láctea dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria. De esta manera, la brecha entre el precio del litro de leche de la góndola y la tranquera supera el 400%.

Para el secretario de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), Marcelo Aimaro, esta variación del precio en la cadena se da porque "no hay reglas de juego. Cada uno hace lo que quiere y pone su ganancia, menos el productor. El consumidor paga los precios más caros del mundo, precios europeos, y al productor le abonan los más bajos", indicó.

"Cuando vos les preguntás por esta brecha en la Mesa (de Lechería), la Industria dice que ellos no son y que es la comercialización. La comercialización dice que ellos no son, que es la industria o el Estado. Y el Estado dice que no, pero se lleva un porcentaje grande en impuestos. Le pedimos hace más de 15 años al Estado que esclarezca esto. No hay voluntad política", sentenció el productor.

Analizando la evolución desde enero de 2017 de los precios por litro de leche en góndola y el abonado a los productores, se puede observar una suba pronunciada en ambos a partir de octubre de ese año. Tomando como referencia el precio de ese mes, a junio de 2018 el porcentaje de aumento en el precio del litro de leche que se cobra al consumidor fue de 51,59%; y el pagado al productor, para el mismo período, de 33,56%. En este punto los productores denuncian abuso de poder de un eslabón sobre el otro: "No hay que olvidar que la leche es perecedera, no es carne o cereal que lo guardo, esto lo ordeño y lo tengo que entregar porque se pudre, los otros eslabones lo tienen claro, por eso se aprovechan", dijo Aimaro.

A esto se le suma el aumento del dólar que impactó directamente en los costos de todos los eslabones de la cadena láctea. "Al productor se le aumentó muy poco y los costos se han ido para arriba porque el 80% está dolarizado", confirmó el dirigente de la Meprolsafe. "Veníamos recuperándonos de la devaluación de diciembre y esta nueva devaluación hizo que los costos se elevaran en un 70%. Estamos muy lejos de los costos de producción. Hay productores que están recibiendo hasta $1,50 abajo del costo", contó.

Esto explica los números negativos desde febrero de 2018 en la rentabilidad del tambo promedio, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla). A pesar de los aumentos que se dieron en ese mismo mes en los precios de la leche, la rentabilidad estimada por el informe se ubicó en -0,1%. El descenso fue progresivo en marzo y abril, pero tuvo una baja pronunciada en mayo con -0,7%, recuperándose en junio con -0,2%.

Precio de referencia y mercado intervenido

"Hoy lo urgente es el precio y después lo necesario es un cambio estructural", insistió Aimaro. En este sentido, estimó que hoy requieren un precio de "más de $8 por litro de leche para que el productor pueda ganar". Para esto piden la intervención del Estado.



A principios de junio, tras la reunión de la Mesa de Competitividad Lechera, el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, había anunciado que no intervendría en la negociación del precio de la leche entre la industria y el tambero. Pero el representante lechero de Santa Fe recalcó que van a "insistir" en esto. "Podemos estar equivocados, pero intentamos hacer las cosas diferente. Hacer lo mismo es obtener los mismos resultados: crisis cada vez más recurrentes (en el sector lechero)", sostuvo.



"Hay que buscar mecanismos de formación del precio que se paga al productor desde la góndola. Hay que exportar los saldos para no sobresaltar el mercado interno a través de una compensación entre industria. No permitir el pasaje de leche entre industrias. La liquidación única, el pago por sólidos y calidad. Para eso necesitás la presencia del Estado", afirmó.

Apoyo provincial

Los productores, convencidos de esta necesidad, no bajan los brazos y ahora buscan apoyo en las provincias. Así es como, por iniciativa de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se reunieron esta semana con los ministros de Producción de las seis provincias donde se extrae la mayor cantidad de leche del país, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Pampa.

Tras el encuentro, que se realizó el pasado martes 24 de julio en la Casa de Santa Fe en Capital Federal, la ministra de Producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Ciciliani, dijo a UNO Santa Fe que acordaron entre sus pares "trabajar para fijar los precios de referencia, como así también hacer un estudio de toda la cadena. La plata está en la cadena y hay que tener instrumentos para distribuirlo en forma equitativa y eficiente", aseguró.







Además dijo que van a "brindar asistencia técnica y apoyo institucional para cambiar las condiciones estructurales" y se refirió a la importancia de trabajar por "la tipificación de la leche que le dé certidumbre al productor". Afirmó que "estas condiciones son necesarias para que los pequeños y medianos tamberos (que representan aproximadamente el 70% de los productores santafesinos) puedan trabajar y vivir de su producción".

La ministra provincial destacó el trabajo que están realizando en la Región Centro y que pondrán a disposición de las demás provincias y de Nación. "En Santa Fe existe un decreto, que firmó el entonces gobernador Binner en 2009, donde tenemos precios de referencia y lo que se quiere es transformar en ley ese decreto, pero no solo en Santa Fe sino coordinar con Córdoba y Entre Ríos. Vamos a presentar el mismo proyecto en las legislaturas para dar transparencia con precios de referencia y un mercado institucionalizado", concluyó.

Próximo encuentro, con Macri

Las reuniones y negociaciones para el sector lácteo continuarán la próxima semana en Buenos Aires. El jueves 2 de agosto los recibirá el presidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno. Previamente, el martes 31 de julio la Mesa de Competitividad Lechera se reunirá en el Ministerio de Agroindustria.