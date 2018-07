Una joven salteña de 16 años pidió la legalización del aborto en el Senado

Milagros Peñalba tiene 16 años y forma parte de la Coordinadora de estudiantes secundarios de Salta. La joven se paró en en Senado de la Nación ante legisladores, médicos y profesionales de otros ámbitos en la sexta jornada de debate y pidió la legalización del aborto.

“Salta ocupa el segundo lugar en cantidad de femicidios”, arranca la joven. ”No tenemos educación sexual integral, ni tampoco se nos provee de métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas se nos juzga en la calle, se nos echa de los colegios. Y si nos se nos echa, se nos margina. Pero si abortamos nos llaman asesinas”.

“Salta es la provincia donde un cuarto de los embarazos son adolescentes, donde la verdadera rectora de la educación sexual es la Iglesia, donde se dicta educación religiosa en las escuelas públicas y privadas y se suspenden las clases por fiestas religiosas”, asegura.

“El aborto legal es un derecho tan necesario que debe unirnos a todos, sin distinciones políticas. Por eso, quiero denunciar a aquellos que fuerzan a niñas, adolescentes y mujeres a gestar y maternar. Al Estado y a esta Iglesia tan cínicamente presente. En fin a toda la hipocresía de los que tiene el poder en mi provincia y deciden sobre nuestros cuerpos”, dice.







“Les (sic) estudiantes no queremos despenalización (del aborto), queremos legalización. No hice uso del lenguaje inclusivo debido a la diversidad de este público, pero me hubiese encantado utilizarlo”, dijo Milagros Peñalba al concluir su exposición.

Fuente: Rosario3