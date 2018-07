Se estrena "Re loca" en el Cine Belgrano

"Re loca" (Argentina, 2018) / Dirección: Martino Zaidelis / Elenco: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Gimena Accardi. / Duración: 64 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para mayores de 16 años.

Sinopsis: Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos? Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

Podrá verse en el marco de Espacio INCAA desde el viernes 27 al martes 31 de julio a las 22. La entrada general tiene un valor de $40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $20.

"Cuando ellas quieren" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Bill Holderman / Reparto: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss / Duración: 104 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para mayores de 13 años.

Sinopsis: Cuatro amigas de toda la vida integran un Club de Lectura para hablar de un libro cada mes. Diane acaba de perder a su marido tras 40 años de matrimonio; Vivian disfruta de los hombres sin comprometerse con ninguno; Sharon aún no ha superado el divorcio que sufrió hace veinte años y Carol vive sumida en un matrimonio disfuncional. Cuando deciden escoger 50 sombras de Grey como libro del mes, la vida de las cuatro se pondrá patas arriba, surgiendo situaciones escandalosas e hilarantes a medida que avanzan en su lectura.

Podrá verse desde el viernes 27 al martes 31 de julio a las 20:00, subtitulada. La entrada general tiene un valor de $90.

"Los Increíbles 2" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Brad Bird / Duración: 112 minutos / Género: Animación / Calificación: Apta para todo público.

Sinopsis: Esta vez Helen está en el centro de la acción y deja a Bob en casa con Violet y Dash, afrontando la heroica rutina diaria de una vida "normal". Es una dura transición para todos, agravada por el hecho de que la familia todavía no sabe de los emergentes superpoderes del bebé Jack-Jack. Cuando un nuevo villano planea algo brillante y peligroso, la familia y Frozono deberán hallar una forma de trabajar juntos otra vez, lo cual es más fácil de decir que de hacer, incluso cuando todos son Increíbles.

Podrá verse desde el viernes 27 al martes 31 de julio a las 18:00, doblada y en 3D. La entrada general tiene un valor de $100.