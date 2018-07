Creció el hurto de energía y genera "una pérdida de 600 millones de pesos para la EPE"

El presidente del directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Maximiliano Neri, admitió hoy que el fraude para conseguir energía eléctrica sin pagar el costo del servicio se ha incrementado durante este año y representa para la empresa una pérdida económica de 600 millones pesos al año.

"El fraude es un problema importante que tiene la empresa desde el punto de vista económico y además está creciendo. La energía es muy cara y cada kilovatio que no estamos cobrando y que tenemos que pagar al mayorista es muy oneroso y genera un impacto", explicó en el programa Zysman 830 de La Ocho.



"Sabemos que hay una costumbre arraigada en algunos sectores de generar conexiones clandestinas, además de un problema de seguridad, por eso uno de los objetivos de esta gestión es multiplicar los operativos de control para detectar conexiones irregulares", indicó.

En ese sentido aseguró que "el hurto de energía representa unos 600 millones de pesos al año para la empresa". Prometió reducir ese fraude y también diferenciar entre "la gente que no tiene posibilidad de pagar, de la que si puede pagar pero trata de evadir y más ahora que seduce realizar estos ilícitos por el alto costo que tiene la energía".



Neri, que asumió hace dos meses en el directorio de la EPE, explicó que aún no se puede calcular el valor de los próximos incrementos de la tarifa eléctrica. "Por ahora son especulaciones, no se sabe cual va a ser el porcentaje de aumento que aplicará el mayorista nacional Camesa ni tampoco nuestro valor agregado de distribución. Analizamos los números pero la inflación y la devaluación del dólar por ahora genera incertidumbre", detalló para explicar que lo que se hace es "reducir gastos".







El ingeniero además manifestó que no se visualiza una disminución sensible del consumo. "Se puede ver una caída en algunos rubros en particular, pero la gente en sus casas ya había ajustado el consumo, no hay baja", agregó.



En tanto anticipó que dentro de 15 días se comienza a organizar el operativo verano. "Es que en el primer mes de calor saltan las fallas ocultas que no se pueden detectar sin el uso, entonces se reorienta el trabajo del personal a ese período crítico".



"La empresa ha invertido en infraestructura y eso se ve, ahora vamos a trabajar también en la comunicación, que el usuario nos de información que haga el reclamo con detalle, una de mis metas es que los cortes programados sean informados por métodos tecnológicos a través de email, mensaje de texto o una aplicación que estamos trabajando", resumió.

Fuente: Uno Santa Fe