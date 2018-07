Condicionada por el valor de la nafta, la Revisión Técnica Obligatoria ya cuesta $1.100

Aumenta la nafta, aumenta la Revisión Técnica Obigatoria (RTO); la ecuación que realizan los talleres para actualizar el valor de los servicios es sencilla. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) establece un precio único del servicio. El mismo está fijado en Unidades Fija (UF).

Cada Unidad Fija equivale al precio que publica mensualmente la Agencia Provincial de Seguridad Vial correspondiente a un (1) litro de nafta súper de las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino de Santa Fe. Por lo tanto, el valor de la Revisión Técnica Vehicular equivale a 33 litros de nafta súper.



Al regularse por esa variable, los talleres debieron actualizar sus servicios en siete oportunidades, ya que los combustibles aumentaron esa misma cantidad de veces.



Así, el costo en Santa Fe para un automóvil es de $1.100 pesos. Para llegar a esa cifra, será necesario multiplicar por 33 el costo del litro de nafta súper, que actualmente se consigue en esta capital a 31 pesos. Eso da un total de $1.023, que sumado al precio de la oblea se llega a los $1.100.



Dos años atrás, en julio del 2016, realizar la RTO costaba 640 pesos en la ciudad de Santa Fe. La diferencia con el precio actual se basa fundamentalmente en el valor del combustible. En ese momento, el litro de nafta súper tenía un costo de 19,29 pesos. En enero de ese año, la RTO tenía un valor de 860 pesos.

Sobre la revisión



La Revisión Técnica Vehicular Obligatoria consiste en un análisis periódico que se le realiza a un vehículo y tiene como objetivo promover el mantenimiento de las condiciones mecánicas de seguridad a lo largo de la vida útil de los vehículos, generando reducción de los siniestros de tránsito causados por fallas técnicas y disminución de la contaminación ambiental mejorando la calidad del aire.



Los controles que se realizan sobre los vehículos en la Revisión Técnica son los siguientes:

- Sistema de frenado

- Sistema de dirección

- Sistema de suspensión

- Sistema de transmisión

- Sistema de rodamiento

- Sistema de iluminación (de faros de cruce, o bajas; de faros de largo alcance o altas; de luces de posición; luces de freno; de giro y adicionales).

- Nivel de ruido: silenciador y sistema de escape.

- Emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos.

- Identificación del vehículo: numeración de motor, carrocería, chasis, chapa patente (concordancia con la documentación, ubicación reglamentaria, legibilidad.

- Estado general del vehículo y carrocería: estado, elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capot y baúl.

- Parabrisas, luneta y cristales laterales, que permitan una visión correcta y sin deformaciones (la transmitancia regular de luz, no inferior al 70% en el caso de los vidrios que no sean parabrisas). No están permitidas las láminas polarizadas. Prescripciones uniformes de los vidrios de seguridad y de los materiales destinados para su colocación en vehículos automotores y sus remolques.

- Limpiaparabrisas.

- Espejos retrovisores.

- Dispositivos del sistema de instrumental y registro de las operaciones.

- Accesorios de seguridad y elementos para emergencia (cinturones, apoyacabeza, extintores o matafuegos, balizas triángulo reflectante, botiquín de primeros auxilios, etcétera).