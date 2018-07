Separan al jefe de una comisaría santafesina por una denuncia de abuso

Una empleada policial denunció al jefe de la comisaría 14ª de la ciudad de Rosario, en la que prestaba servicios, por una serie de situaciones de acoso sexual y hostigamientos. La joven presentó la denuncia el sábado pasado ante la Dirección de Asuntos Internos, que abrió una investigación administrativa y dio cuenta a la Fiscalía de Violencia Institucional, que analizará los pasos judiciales a seguir. El responsable de la seccional fue separado momentáneamente de su cargo y la denunciante fue trasladada a otra comisaría.

La denunciante es una suboficial que tiene 29 años y una antigüedad dentro de la fuerza policial de cuatro años y diez meses. Desde abril del año pasado se desempeñó en la comisaría 14ª, adonde cumplía con un servicio nocturno. El jefe de esa seccional de barrio Belgrano (ubicada en Marcos Paz 6650, Rosario) es el comisario supervisor Sergio Z., contra quien fue presentada la denuncia.



Dos momentos

La joven se acercó el sábado pasado a la Unidad Especial de Asuntos Internos Zona Sur, en Catamarca al 1300, y expuso dos situaciones en las que su superior la acosó sexualmente. Fueron entre julio y agosto del año pasado, las dos dentro del despacho del jefe denunciado y, en una de esas situaciones, según expuso la policía, "él cerró la puerta con llave".



En esos dos episodios la denunciante consiguió plantarse y poner fin a los avances de su superior, que "llegó a tocarle el brazo y un pecho después de una serie de insinuaciones sexuales". Según la denuncia, eso no fue gratuito, ya que si bien no se repitió ese tipo de situaciones, tuvo que sufrir consecuencias como cambios de horarios sin aviso, modificaciones en la modalidad de trabajo, rechazo de licencias y, finalmente, del traslado que había pedido para no tener que convivir todos los días con Sergio Z.



Según explicó a La Capital el subsecretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe, Ricardo Giusepponi, la denuncia en Asuntos Internos –que depende de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, es decir, del Poder Ejecutivo, aunque sus directores son policías– fue recibida el sábado y el lunes decidieron acercarla a la Unidad Fiscal de Violencia y corrupción Institucional.



Dos rumbos

Así, la investigación sigue dos cursos: en Asuntos Internos –a cargo del director de policía Luis Sosa— se abrió un sumario administrativo; mientras que la fiscal Karina Bartocci avanza sobre la investigación judicial en un trabajo conjunto con la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.



Giusepponi detalló que Sergio Z. fue separado momentáneamente de su cargo, mientras que la suboficial que presentó la denuncia pasará a cumplir funciones en la comisaría 13ª de San Nicolás al 2000, en el barrio Bella Vista.



Según distintos voceros que hablaron con este diario, dentro de la policía no hay mecanismos aceitados para denunciar casos de violencia de género. Las presentaciones sobre situaciones de este tipo, que implican un doble abuso de poder por la jerarquía superior que ocupa el denunciado dentro de la fuerza y por tratarse de un hombre frente a una víctima mujer, siguen el mismo camino que cualquier otro tipo de denuncias por el funcionamiento vertical de las fuerzas de seguridad: son canalizadas a través de la Dirección de Asuntos Internos.