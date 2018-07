Mariela Gotuzzo Lampariello y su workshop en el Festival de Teatro de Rafaela

En tal sentido, esta edición presenta como antesala del comienzo del Festival un workshop con la destacada vestuarista y maquilladora uruguaya Mariela Gotuzzo Lampariello, que tiene lugar desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusive, en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Como cada una de las actividades especiales organizadas por el FTR18, esta propuesta es gratuita pero posee cupos limitados, que fueron ocupados con gran velocidad en los primeros días de inscripción. Así, los interesados rafaelinos están trabajando intensamente con Gotuzzo Lampariello en un workshop que propone explorar una mirada diferente sobre la utilización y manejo de materiales varios en pos de la construcción del Vestuario Escénico.

En su primera visita a Rafaela, y luego de compartir la primera jornada de trabajo, Mariela Gotuzzo Lampariello reflexionó: "Hace 25 años que trabajo en carnaval, a nivel de maquillaje. Y 20 en vestuario. Cuando empecé a dedicarme al vestuario lo hice con murgas que tenían muy bajo presupuesto. A partir de ahí fue una búsqueda concreta: ?¿Qué es lo que hago con lo que tengo??. Reciclar, reutilizar, investigar, buscar texturas fueron la base de todo. Las técnicas y los conocimientos que hoy comparto no tienen nombre, no las patenté, estos talleres son lugares a donde propongo esas exploraciones que a mí me permitieron, después de tantos años, producir eso que es lo distintivo de mis trabajos. Por eso me interesan estos espacios, venir a Rafaela a un festival como éste en el que, en dieciséis horas, pueden llevarse algo concreto, algo propio".

En relación a la intensidad de los encuentros y a las búsquedas concretas de su workshop, agregó: "Es ideal para la gente que trabaja en grupo, para los colectivos en los que la mano de obra está ahí, es parte de todo el proceso y entiende que esto es una parte de otras tantas que hay que contemplar. Hoy vinieron murgas, grupos, artistas, diseñadores, estudiantes de Diseño; miramos muchas fotografías y exploramos algunos materiales que trajeron para trabajar. Recién, cuando se iba, una chica me dijo: ?Con retazos, sin dinero, al costo de la creatividad?. Hoy se llevó eso. El nombre del taller, ?El vestuario al costo de la creatividad?, tiene que ver con eso: las posibilidades del hacer arte con aquello que me permite lo que me rodea; porque vestuario y maquillaje son hechos artísticos en sí".

Mariela Gotuzzo Lampariello(Uruguay) es vestuarista y maquilladora escénica. Ha sido facilitadora de numerosos talleres, invitada a importantes festivales de diferentes países (Uruguay, Argentina, Panamá, Costa Rica). Es Embajadora Cultural representando a Uruguay por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Montevideo, INAE. Ha diseñado numerosos vestuarios y maquillajes de teatro y carnavales y ha sido convocada como jurado en diferentes certámenes. Llevó a cabo varias muestras referidas al vestuario, muchas de ellas en el Museo del Carnaval (Montevideo). También es docente en Taller de Investigación de Vestuario a partir del reciclado, Taller de Make up y Body Painting del programa Escuela Esquinera de Montevideo.